Souveräner Sieg für SV Andritz gegen Deutschfeistritz - der Gast weiterhin im Abstiegskampf

In einer einseitigen Partie der 24. Runde in der Unterliga Mitte (STMK) lieferten sich SV Andritz und SV AQUAFUX Deutschfeistritz ein intensives Duell, das mit einem überzeugenden 5:1 für die Gastgeber endete. Der Heimsieg von SV Andritz wurde von herausragenden Leistungen und spektakulären Toren geprägt, während Deutschfeistritz trotz des Rückstandes kämpferisch blieb. Es müssen weiterhin Punkte her um nicht in die Relegation zu kommen.

Der Gastgeber kannte keine Gnade mit Deutschfeistritz und schenkte fünf Bummerl ein

Andritz vor dem Tor effektiv und zur Pause führt man 3:1

Die Partie begann und der SV Andritz zeigte bereits in den ersten Minuten seine Absichten, als Friesenbichler schon in der 2. Minute mit einem Freistoß für Gefahr sorgte.

Rieger im Tor von Deutschfeistritz mit der ersten Rettungstat. Der Ball aus gut 35 Meter geht direkt Richtung Kreuzeck. Sehr starker Abschluss aber besser war nur die Parade! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Es dauerte nicht lange, bis Thomas Hastreiter in der 13. Minute das erste Tor für die Gastgeber erzielte - nach einem Corner konnte der Gästekeeper den Ball nicht entscheidend abwehren und der Torschütze traf aus kurzer Distanz.

Kurz darauf verdoppelte Xaver Herzog in der 16. Minute die Führung durch einen weiteren Treffer nach einer guten Aktion über die rechte Seite, bei dem der Gast ein angebliches Foulspiel reklamierte - nun führte der Favorit mit 2:0.

SV Deutschfeistritz reagierte und verkürzte in der 31. Minute durch Ali Alexander Ivanescu auf 2:1, dies nach Vorarbeit von Harrer. Praktisch im Gegenzug klingelte es dann erneut: die als Denis Muratovic nur eine Minute später das 3:1 für Andritz erzielte, was den Halbzeitstand markierte. In dieser ersten Halbzeit hatte Andritz wesentlich mehr Ballbesitz und führte verdient.

Andritz legt nach der Pause nach und schickt Deutschfeitritz mit einer Packung heim

Nach der Pause versuchte Deutschfeistritz mit frischem Elan ins Spiel zu kommen, hatte aber Mühe gegen die dominante Spielweise von Andritz. Die Gastgeber kontrollierten den Ball und das Tempo, was in der 62. Minute zum 4:1 führte. Denis Muratovic nutzte einen Fehler der Gästeabwehr und erzielte sein zweites Tor des Abends.

Der Höhepunkt des Spiels war zweifellos das spektakuläre Tor von Xaver Herzog in der 64. Minute. Mit einem spektakulären Fernschuss aus 30 Metern traf er ins Kreuzeck und besiegelte damit den Endstand von 5:1. Dieses Tor unterstrich die technische Qualität und das Selbstvertrauen, das Andritz an diesem Abend an den Tag legte.

Für Andritz. Marke Traumtor von Herzog! Der nimmt sich ein Herz und zieht ab, 30 Meter Entfernung, Kreuzeck, unhaltbar! Wahnsinnsschuss! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Trotz einiger Wechselversuche durch Deutschfeistritz, unter anderem mit dem späten Einsatz von Spieler wie Handler und Schmidt, konnte die Gastmannschaft das Blatt nicht mehr wenden. Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen unermüdlichen Einsatz von beiden Teams, doch die Überlegenheit von SV Andritz war an diesem Tag nicht zu übersehen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem klaren Sieg für SV Andritz. Diese Partie zeigte nicht nur die taktische Reife und Spielfreude von Andritz, sondern auch die Herausforderungen, vor denen Deutschfeistritz in dieser Saison steht. Mit beeindruckenden Einzelleistungen und einem starken Teamgeist sicherte sich Andritz verdient die drei Punkte.

Deutschfeitsritz ist weiterhin im Abstiegskampf engagiert - nächste Woche empfängt man Feldkirchen. Der SV Andritz reist nach St. Marein.

Aufstellungen:

Andritz : Sammy Andrae - Lorenz Kompass, Michel Micossi, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Philipp Immanuel Wellacher, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Xaver Herzog - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Patrik Kutlesa, Manuel Stelzer, Jacopo Julius Corda, Nico Stadlhofer, Sebastian Pukl

Trainer: Mag. Marco Pegrin

SV Deutschfeistritz: Konstantin David Rieger - Martin Schriebl (K), Dominik Reiterer, Matthias Harrer, Markus Kriegl - Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Valentin Grinschgl, Robin Friesenbichler, Matthias Schlögl

Ersatzspieler: Markus Bauer, Manuel Pöschl, Dominik Jaritz-Kren, Manuel Mitteregger, Thomas Handler, Thomas Schmidt

Trainer: Ali Alexander Ivanescu

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz : SV Deutschfeistritz - 5:1 (3:1)

64 Xaver Herzog 5:1

62 Denis Muratovic 4:1

32 Denis Muratovic 3:1

31 Ali Alexander Ivanescu 2:1

16 Xaver Herzog 2:0

13 Thomas Hastreiter 1:0

