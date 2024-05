Marein beeindruckt mit tollem Spiel in Peggau - Abstieg so gut wie verhindert

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:29

Am Samstagnachmittag trafen SV Baumit Peggau und USV St. Marein/Graz aufeinander. Das Spiel endete mit einem klaren 3:1 Sieg für die Gäste von USV St. Marein/Graz. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte das Gast-Team eine beeindruckende Leistung, die durch frühe Tore und konsequentes Spiel schnell zu einer komfortablen Führung führte. Peggau hatte in dieser Rückrunde über Wochen einen Lauf, nun wurden die Leistungen weniger konstant. St. Marein war für viele Kenner vor einiger Zeit bereits abgeschrieben, kann nun jedoch für eine weitere Unterligasaison planen.

Vor wenigen Wochen galt man als möglciher Abstiegskandidat, nun schaut die Welt in Marein ganz anders aus

Frühe Führung setzt SV Peggau unter Druck - Kiegerl Truppe voll in Form

Der Spielstart war für USV St. Marein/Graz kaum besser vorstellbar. Schon in der 4. Minute brachte Markus Resch seine Mannschaft mit einem geschickt platzierten Schuss in Führung, dies nach einer wunderbaren Umschaltaktion, in der man einfach schneller als der Favorit in diesem Spiel war.

Diese frühe Führung gab dem Spiel eine klare Richtung. Nur sechs Minuten später, in der 10. Minute, baute Luca Messner die Führung mit einem Distanzschuss weiter aus. Sein Tor zum 0:2 zeigte die offensive Stärke und Effizienz von USV St. Marein, die den SV Peggau kaum Raum zur Entfaltung ließ.

Die Situation verschärfte sich für SV Baumit Peggau weiter, als Hamza Hamzic in der 37. Minute das dritte Tor für USV St. Marein/Graz erzielte. Die Hoffnungen auf ein Comeback wurden jäh unterbrochen, als Marco Harrer in der 41. Minute die Rote Karte sah. Dies die Gastgeber weiter und machte es ihnen schwer, gegen das gut organisierte Team der Gäste anzukommen.

Mit einem klaren 0:3 ging es in die Halbzeitpause, eine Herausforderung, die SV Peggau trotz Heimvorteil in der zweiten Halbzeit kaum zu bewältigen schien.

Platzverweis und ein spätes Ehrentor - Marein holt die drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann für SV Peggau mit mehreren Wechseln, in der Hoffnung, frische Energie ins Spiel zu bringen.Trotz der Unterzahl und dem klaren Rückstand gab SV Peggau nicht auf und kämpfte weiter. Ihre Anstrengungen wurden schließlich in der 89. Minute belohnt, als Fabian Egger den Ehrentreffer zum 1:3 erzielte. Dieses Tor war mehr als nur ein Lichtblick in einer ansonsten dunklen Partie für die Lesovsky Truppe und zeigte ihren Kampfgeist bis zum Schluss.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit beendet wurde, konnte USV St. Marein/Graz einen verdienten und wichtigen Sieg in der Liga feiern, während Peggau die Niederlage reflektieren musste. Das Ergebnis spiegelt die Überlegenheit des gegnerischen Teams während des gesamten Spiels wider, das von Beginn an den Ton angab und effizient seine Chancen nutzte.

USV St. Marein/Graz geht gestärkt aus dieser Begegnung hervor und blickt positiv in die kommenden Runden.

In der nächsten Runde empfängt man in Marein den SV Andritz. Der SV Peggau reist zum Tabellenführer nach Kainbach.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer Marein

"Ich möchte meinem Team heute ein ganz großes Kompliment machen. In der ersten Halbzeit haben wir das beste Spiel der Saison gemacht. Jetzt sind wir in der Spur, trotzdem geht es nun mit voller Konzentration in die Begegnung mit dem SV Andritz. Diesen Sieg widme ich unserem Obmann!"

Aufstellungen:

SV Baumit Peggau: Johannes Pfandl - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer, Tobias Ritonja - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser - Paul Krebs

Ersatzspieler: Robert Affenberger, Stefan Gößler, Gregor Bauer, Robin Haberl, Marvin Hasenrath, Samuel Peinsipp

Trainer: Norbert Lesovsky

St. Marein/Graz: James Steven Cook - Elias Moser (K), Lukas Kapfenberger, Dominik Müller, Markus Resch - Pavle Savkovic, Daniel Frank, Semin Ibisevic, Lorenzo Klamler - Luca Messner, Hamza Hamzic

Ersatzspieler: Sebastian Meissnitzer, Johannes Kohlfürst, Amar Seferagic, Gabriel Danilet, Balint Agatics

Trainer: Wolfgang Kiegerl

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Peggau : St. Marein/Gr. - 1:3 (0:3)

89 Fabian Egger 1:3

37 Hamza Hamzic 0:3

10 Luca Messner 0:2

4 Markus Resch 0:1

