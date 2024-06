SV Feldkirchen überrollt den USV St. Marein bei Graz mit 4:0

Im Heimspiel gegen den USV St. Marein bei Graz zeigte der SV Feldkirchen eine beeindruckende Leistung und gewann deutlich mit 4:0. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit 2:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Vor allem Alija Lejlic glänzte mit einem Hattrick und führte sein Team zum souveränen Sieg.

Feldkirchen übernimmt früh die Kontrolle - zur Pause steht es 2:0

Die Partie begann mit einem schnellen Angriffsversuch des SV Feldkirchen, die bereits in den ersten Minuten des Spiels eine leichte Feldüberlegenheit zeigten. Im ersten Abschnitt der Partie war Feldkirchen das dominantere Team, allerdings ohne zunächst zählbaren Erfolg. Es dauerte bis zur 20. Minute, bis der SV Feldkirchen seine Überlegenheit in ein Tor ummünzen konnte. Nach einer Flanke von Dominik Hornig erzielte Alija Lejlic das 1:0 für die Hausherren.

Nur neun Minuten später erhöhte der Kapitän Philipp Mitteregger per Kopf nach einer Vorlage von Anto DaVidovic auf 2:0. Feldkirchen beherrschte das Match und ließ dem USV St. Marein bei Graz kaum Raum für eigene Aktionen. Kurz vor der Halbzeitpause hatte St. Marein zwar eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch der Abschluss war zu unpräzise, und so ging es mit einem verdienten 2:0 für Feldkirchen in die Pause.

Lejlics Hattrick und Feldkirchens Dominanz - am Ende steht ein 4:0

Nach dem Seitenwechsel blieb Feldkirchen das klar überlegene Team. In der 49. Minute verpasste das Heimteam zwar eine aussichtsreiche Position, doch nur vier Minuten später sorgte erneut Alija Lejlic für die Vorentscheidung. Nach einem tiefen Pass von Kenan Kanuric erzielte er sein zweites Tor und erhöhte auf 3:0. Feldkirchen blieb weiter am Drücker und zeigte auch in der Folgezeit schöne Kombinationen und gefährliche Angriffe.

USV St. Marein bei Graz hatte hingegen kaum noch etwas entgegenzusetzen. In der 71. Minute hatte der SV Feldkirchen eine weitere gute Kopfballchance, die jedoch vom gegnerischen Schlussmann vereitelt wurde. Trotz einer weiteren Trinkpause in der 73. Minute und der Erholungspause für beide Teams änderte sich das Bild auf dem Platz nicht. Feldkirchen war weiterhin klar spielbestimmend und drückend überlegen.

In der 81. Minute setzte Alija Lejlic schließlich den Schlusspunkt mit seinem dritten Treffer des Tages. Nach einer Vorlage von Benit Kampay schnürte er seinen Hattrick und erhöhte auf 4:0. Dies war zugleich der Endstand, denn auch in den letzten Minuten konnte St. Marein keine nennenswerten Aktionen mehr starten. Der Tank war leer, und es war offensichtlich, dass die Gäste dem Druck von Feldkirchen nichts mehr entgegensetzen konnten.

Als das Spiel nach 91 Minuten endete, konnte der SV Feldkirchen einen hochverdienten 4:0-Sieg feiern. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spieldauer eine starke Leistung und ließen dem USV St. Marein bei Graz keine Chance. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Alija Lejlic, der mit seinen drei Treffern maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Erich Klug (2035 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Erich Klug mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.