Eggersdorf läuft in Hitzendorf in ein Debakel - nun folgt die Relegation

Samstag, 08. Juni 2024 20:48

In einem furiosen Spiel der 26. Runde der Unterliga Mitte triumphierte die Sportunion Hitzendorf über den USV Taucher-Erdbau Eggersdorf mit einem beeindruckenden 8:3. Nachdem das Spiel in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen verlief, drehte die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte mächtig auf und ließ den Gästen keine Chance. Besonders Dennis Weigelt und Daniel Rieger glänzten mit ihren Toren und führten die SU Hitzendorf zum verdienten Sieg. Für den Gast bedeutet diese Niederlage den vorletzten Tabellenplatz und zwei Relegationsspiele zum Abschluss der Saison.

Hitzendorf war in dieser Saison eine Wundertüte, sehr starken Leistungen folgten böse Niederlagen und umgekehrt

Ausgeglichene erste Halbzeit - 1:1 zur Pause

Das Spiel begann rasant und bereits in der 12. Minute gingen die Gäste aus Eggersdorf in Führung. Mark Sattler nutzte einen Freistoß und schoss zum 0:1 ein. Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später war es Lukas Mauerhofer, der den Ball im Netz der Gäste unterbrachte und für den 1:1-Ausgleich sorgte. Die erste Halbzeit blieb hart umkämpft, beide Teams zeigten sich engagiert und spielten auf Augenhöhe. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Pause beim 1:1.

Offensivfeuerwerk der Sportunion Hitzendorf in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte startete mit einem Paukenschlag: Bereits in der 52. Minute brachte Dennis Weigelt die Heimmannschaft mit seinem ersten Treffer des Spiels 2:1 in Führung. Hitzendorf drückte weiter und erhöhte nur fünf Minuten später durch Daniel Rieger auf 3:1. USV Eggersdorf konnte in der 69. Minute durch Joseph Pölzl zwar nochmal auf 3:2 verkürzen, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz. Nur eine Minute später war es erneut Dennis Weigelt, der den alten Abstand wiederherstellte und auf 4:2 stellte.

Hitzendorf ließ nicht locker und erhöhte in der 72. Minute durch Dennis Weigelt, der seinen Hattrick perfekt machte, auf 5:2. Eggersdorf zeigte zwar Moral und verkürzte in der 76. Minute durch Matthias Mairhofer auf 5:3, doch das sollte ihr letzter Treffer in diesem Spiel bleiben. Die Gastgeber hingegen schalteten noch einen Gang höher und machten durch Julius Ortner in der 79. Minute das 6:3. Die Schlussminuten gehörten dann wieder den Hausherren: Laurenz Kogler traf in der 89. Minute zum 7:3, bevor Daniel Rieger in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages den 8:3-Endstand besiegelte.

Die Situation der beiden Teams

Das Spiel endete nach einer ereignisreichen zweiten Halbzeit mit einem deutlichen Sieg für die Sportunion Hitzendorf. Die Gastgeber stehen auf dem 9. Tabellenplatz und könnten noch von Peggau überholt werden. Man geht nach einer turbulenten Saison mit Höhen und Tiefen in die Sommerpause.

Die Gäste aus Eggersdorf müssen noch nachsitzen und treffen in der Relegation auf den Tabellenzweiten der Gebietsliga Mitte. In diesen beiden Spielen hat das Team die Möglichkeit die verkorkste Saison positiv zu beenden und im Juli mit der Vorbereitung neu durchzustarten.

Aufstellungen:

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Thomas Friedl - Gabriel David Trummer, Dennis Weigelt, Michael Marko, Lukas Lackner - Lukas Mauerhofer, Daniel Rieger

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Amar Mujanic, Marko Grgic, Markus Loibner, Laurenz Kogler, Julius Ortner

Trainer: DI Oliver Baumann

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Matija Benko, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, Oliver Hofer, Wolfgang Schwarz, Andreas Adam, Mark Sattler (K), Manuel Hauska

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Georg Rossmann, Patrick Pirs, Bastian Konrad, Josef Seidl, Elias Knapp

Trainer: Thomas Petz

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SU Hitzendorf : Eggersdorf - 8:3 (1:1)

90 Daniel Rieger 8:3

89 Laurenz Kogler 7:3

79 Julius Ortner 6:3

76 Matthias Mairhofer 5:3

72 Dennis Weigelt 5:2

70 Dennis Weigelt 4:2

69 Joseph Pölzl 3:2

57 Daniel Rieger 3:1

52 Dennis Weigelt 2:1

16 Lukas Mauerhofer 1:1

12 Mark Sattler 0:1

