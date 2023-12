ATV Irdning nach fast perfekter Hinrunde: "Wollen zurück in die Oberliga!"

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 13:38

Der ATV Irdning schloss die Hinrunde in der Unterliga Nord A auf dem ersten Tabellenplatz ab und sammelte beeindruckende 38 Punkte - man verlor kein einziges Spiel. Trotz der hohen Erwartungen als Titelfavorit zu Saisonbeginn, überraschte diese herausragende Leistung nicht nur die Fans, sondern auch den Vereinsobmann Markus Kriechbaum. LIGAPORTAL führte ein Interview mit ihm, um mehr über die Pläne des Vereins zu erfahren.

Irdninger hatten im Herbst allen Grund zur Freude

Sensationelle Leistung

Auf die Frage, ob der Vereinschef mit der Hinrunde zufrieden sei, antwortet Markus Kriechbaum: "Nach 14 Spielen mit 38 Punkten zu überwintern, ist natürlich sensationell, auch wenn wir uns im Sommer das Saisonziel Wiederaufstieg" gesetzt haben.

Die Höhepunkte der Hinrunde waren für ihn die überzeugenden Leistungen der Mannschaft in fast allen Spielen. Besonders erwähnte er das Derby gegen den SV Lassing mit 550 zahlenden Fans und das Spiel gegen den SC Pernegg, in dem Michi Schwaiger nach 1.904 Tagen sein Comeback feierte und sein 100.

Die Winterpause verläuft in Kriechbaum relativ ruhig, da die Planungen für das Frühjahr bereits früh begonnen haben. Die Mannschaft erhielt ein Heimprogramm, um fit zu bleiben - die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 26. Januar. Was die Saisonziele betrifft, bleibt der Blick nach oben gerichtet: "Unser Saisonziel bleibt unverändert, wir wollen zurück in die Oberliga Nord!

Titelrennen offen

Hinsichtlich der erforderlichen Punkte für den Klassenerhalt und den Meistertitel zeigte sich Kriechbaum optimistisch, dass etwa 26 bis 30 Punkte für den Klassenerhalt ausreichen werden, während für den Meistertitel etwa 65 Punkte erforderlich sein könnten. Das Rennen um den Meistertitel sieht er als offen an, die Entscheidung könnte erst in der drittletzten Runde fallen. Kriechbaum betont, dass der Verein bereits drei Neuzugänge verzeichnen kann, der Fokus aber weiterhin auf Spielern aus der Region liegt.