SC Perneggs Sportchef Kahr: "In der Mannschaft steckt noch einiges an Potenzial."

Details Samstag, 06. Januar 2024 11:19

Der SC Pernegg beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Nord Af dem siebenten Tabellenplatz. Die Pernegger fuhren 20 Punkte ein. Damit dürfte man wohl ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Mathias Kahr. Wir wollten wissen, wie die Winterpause der Pernegger ausschaut und ob der Herbst die Saisonziele verändert hat.

Pernegg durfte im Herbst mehrmals jubeln

LIGAPORTAL: Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?

Mathias Kahr: "Wir hatten in den letzten Jahr oft personelle Engpässe und waren deshalb auch in der unteren Tabellenhälfte positioniert. Der Kader wurde im Sommer nun breiter aufgestellt. Die Mannschaft hat zwar etwas gebraucht, bis man sich findest, aber schlussendlich sind wir mit den 20 Punkten sehr zufrieden, auch unter Anbetracht dessen, dass wir in der letzten Saison zum Ende nur 28 hatten."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Mathias Kahr: "Auf jeden Fall der unerwartete Sieg gegen den TUS Krieglach. Mit einer sensationellen Leistung der Mannschaft hat man erlebt, wie bei einer fantastischen Stimmung, der Funke auf das Publikum übergesprungen ist."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt ihr die Winterpause?

Mathias Kahr: "Es tut sehr gut, mal den Kopf frei zu haben und die Zeit mit den Kindern zu genießen."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Mathias Kahr: "Den Spielern wurde kein spezielles Programm aufgehängt. Wichtig ist die Akkus wieder aufzuladen und mit voller Motivation in die Vorbereitung zu gehn. Jedoch nimmt die Mannschaft immer wieder an Hallenturnieren teil und trainiert auf freiwilliger Basis 1x pro Woche in der Halle."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Mathias Kahr: "Man befindet sich im gewünschten gesicherten Mittelfeld. Als Sportler strebt man jedoch immer nach mehr, deshalb ist das neue Ziel die obere Tabellenhälfte."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Mathias Kahr: "Ich kann nicht bei allen Spielen der Mannschaft dabei sein, darum ist der Liveticker von Ligaportal für mich besonders wichtig."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt?

Mathias Kahr: "Die 28 Punkte aus dem letzten Jahr sollten auch heuer wieder reich, sollte heuer kein Problem mehr darstellen."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Neuzugängen aus?

Mathias Kahr: "In der Mannschaft steckt noch einiges an Potenzial. Nach dem guten Herbst können die Jungs nun befreit aufspielen und dieses abrufen. Ich sehe deshalb keinen Grund aktiv zu werden. Bislang hat auch noch kein Spieler den Verein verlassen."