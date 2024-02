TUS Krieglach will an starken Herbst anschließen

Details Sonntag, 25. Februar 2024 10:54

Der TUS Krieglach beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga Nord A auf dem starken zweiten Tabellenplatz. Der Klub fuhr 32 Punkte ein und ist damit wohl der einzige echte Verfolger von Tabellenführer Irdning. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Thomas Leonhardsberger. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Thomas Leonhardsberger: "Ich denke, dass wir mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein können. Irdning hat einfach eine zu starke Hinrunde gespielt."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Thomas Leonhardsberger: "Ein echter Höhepunkt ist immer schwierig herauszupicken. Ich denke, das war insgesamt eine sehr solide Halbsaison."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Thomas Leonhardsberger: "Die Winterpause ist wichtig für alle Beteiligten - zum Kraftanken und Abschalten"

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Thomas Leonhardsberger: "Nein, unser Ziel ist, dass wir weiterhin so solide Leistungen zeigen. Und am Ende werden wir sehen, was herauskommt und in wie weit wir an Irdning herankommen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Thomas Leonhardsberger: "Der Amateurfußball wäre ohne Ligaportal nicht mehr denkbar. Dass man jederzeit sehen kann, wie es auf den anderen kleinen Plätzen steht, ist eine tolle Entwicklung."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. den Meistertitel?

Thomas Leonhardsberger: "⁠Das ist schwer zu sagen. Fix ist, dass wenn Irdning noch einmal so viele Punkte holt wie in den bisherigen Runden, sind sie Meister (lacht)."