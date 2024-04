SV Lassing macht mit Rapid Kapfenberg kurzen Prozess

Details Sonntag, 07. April 2024 20:31

SV Lassing erteilte Rapid Kapfenberg eine Lehrstunde und gewann mit 7:1. SV Seerestaurant Lassing setzte sich standesgemäß gegen Rapid Kapfenberg durch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von SV Lassing bei ASC Rapid Kapfenberg geendet.

Lassing bärenstark

Aber das Lassinger Werkl lief von Start weg auf Touren und bereits nach acht Minuten musste Gäste Goalie Maksic das erste Mal hinter sich greifen – David Schweiger verwertete einen grandiosen Hörmann-Freistoß per Kopf zur 1:0 Führung. Wie auf einer schiefen Ebene lief der Ball Richtung Kapfenberg Tor, einige echte Sitzer wurden leider ausgelassen. In Minute 22 versenkte Andrè Grill einen Schweiger-Stanglpass lehrbuchmäßig zum 2:0 und in Minute 38 traf Julian Jamnig nach einem schönen Spielzug zum 3:0 für die Prommer-Mannschaft. Somit war für klare Fronten gesorgt, Lassings Überlegenheit ließ kein gegnerisches Spiel aufkommen. Auf Grund der vielen Möglichkeiten hätte es gut und gerne doppelt so viele Tore geben können (müssen). Aber es blieb beim 3:0 Halbzeitstand.

Kapfenberg chancenlos

Die zweite Halbzeit eine Kopie von Durchgang eins - rollende Angriffe von Lassing und ein aufopfernder Kampf der sehr bemühten Jungfalken. Zum 4:0 traf wieder Julian Jamnig, sein Weitschuss ging via Innenstange ins Tor. Fünf Minuten später traf auch David Schweiger zum zweiten Mal, er stellte per Kopf auf 5:0. In Minute 63 kamen die Gäste überraschend zum Anschlusstreffer, welchen Felix Narrnhofer nach einem mustergültig vorgetragenen Konterangriff zum 5:1 erzielte. Lassing spielte und kombinierte weiterhin gut, in Minute 75 schnürte auch Kapitän Andrè Grill seinen Doppelpack, er machte nach einem Eckball das halbe Dutzend voll und netzte zum 6:1 ein. In Minute 84 entschied Schiri Reiger bei einem Gästeangriff zur Überraschung aller auf Elfmeter, warum weiß wohl nur er selbst – aber Torwart Luki Streit war auf seinem Posten und konnte den Strafstoß parieren. Den Schlusspunkt zum 7:1 setzte ein ganz junger Mann: der nur wenige Minuten vorher eingewechselte Samuel Hörmann schloss eine gute Kombination und einem Stenitzer-Stanglpass

mustergültig zum 7:1 ab, was auch den Endstand bedeutete.

SV Seerestaurant Lassing machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Die Defensive von SV Lassing (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Nord A zu bieten hat. SV Seerestaurant Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Mit 61 Gegentreffern ist ASC Rapid Kapfenberg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit lediglich zehn Zählern aus 17 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit erst 27 erzielten Toren hat Rapid Kapfenberg im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Kapfenberg alles andere als positiv.

Mit 37 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV Lassing eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei ASC Rapid Kapfenberg nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

SV Seerestaurant Lassing tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei SV Emanuels Fotodesign Stanz an. Einen Tag später empfängt Rapid Kapfenberg TUS "Pörl Sport" Admont.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Das war dieses Mal ein glasklarer und nie gefährdeter Sieg von unserer Mannschaft, welcher bei mehr Glück wohl auch zweistellig ausfallen hätte können. Beeindruckend die Statistik in diesem Frühjahr: drei Spiele, neun Punkte, Torverhältnis 17:2!"

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser, Thomas Lemmerer, Marco Felsner, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann - Julian Jamnig, David Schweiger, Jörg Stenitzer



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Nico Polach, Gerald Stenitzer, Samuel Hörmann, Marc Meitz



Trainer: Matthias Prommer

Kapfenberg Rapid Asc: Aleksandar Maksic - Leon Edozie, Michael Binder, Felix Narnhofer - Ferdauws Soltani, Ivan Brtan, Jonas Maierhofer, Ermir Krasniqi, Lukas Valentin Laure, Clemens Taberhofer - David Steinwidder (K)



Ersatzspieler: Serkan Ismailov, Kai Rohatsch, Faris Ibrisimovic, Noah Gosch, Maximilian Edelsbacher



Trainer: Josef Rechberger

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – ASC Rapid Kapfenberg, 7:1 (3:0)

88 Samuel Hoermann 7:1

75 Andre Grill 6:1

63 Felix Narnhofer 5:1

60 David Schweiger 5:0

53 Julian Jamnig 4:0

39 Julian Jamnig 3:0

22 Andre Grill 2:0

8 David Schweiger 1:0

