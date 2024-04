SV Stanz entführt drei Punkte vom SV Pruggern

Details Montag, 08. April 2024 20:33

Am Samstag begrüßte SV Pruggern SV Stanz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. SV Emanuels Fotodesign Stanz war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Führung für Stanz

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Moritz Opetnik sein Team in der siebten Minute. Mit der schnellen Führung im Rücken wollen die Gastgeber gleich nachlegen, woraus aber nichts wird. Denn kurz vor der Pause schlägt Stanz zurück. Manuel Maierhofer war es, der in der 38. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Pruggern unterbrachte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Entscheidung fällt

Drei Minuten nach Wiederbeginn ging SV Stanz durch den zweiten Treffer von Maierhofer in Führung. Damit ist das Spiel gedreht und dieses Mal hält die Führung. Die Pruggerer riskieren in der Folge mehr, Stanz macht dann aber den Doppelschlag perfekt. In Minute 53 bejubelte SV Emanuels Fotodesign Stanz das 3:1. Am Ende punktete SV Stanz dreifach bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

SV Pruggern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Heimmannschaft bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Defensive von Pruggern muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 53-mal war dies der Fall. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern alles andere als positiv. SV Pruggern entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV Emanuels Fotodesign Stanz nun auf dem elften Platz steht. SV Stanz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SV Emanuels Fotodesign Stanz, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SV Stanz zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Pruggern tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:00 Uhr, bei ATV MERCANDO Irdning an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Emanuels Fotodesign Stanz SV Seerestaurant Lassing.

Stimme zum Spiel:

Emanuel Hölbling (Obmann Stanz): "Außerordentlich wichtige drei Punkte, die wir hier mit nach Hause nehmen durften! Auch nach den letzten (sehr hohen) Niederlagen, hat die Mannschaft den Mut nicht verloren und gemeinsam mit unserem Trainerteam viel Herz und Einsatz gezeigt. Das Team hat sich diesen Erfolg mehr als verdient."

Aufstellungen:

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher (K), Moritz Schwab, Hannes Kurt Sailer - Thomas Herwig Eder, Jonathan Danklmaier, Marvin Joel Gruber, Erwin Spieler - Moritz Opetnik, Alexander Trinker, Aleksander Stoch



Ersatzspieler: Florian Ringdorfer, Tobias Perhab, Marcel Gruber, Florian Rauch, Marcel Mayer, Jonas Krakl



Trainer: Wolfgang Feiel

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Jonas Paller, Andreas Dengg, Benjamin Purger (K) - Elias Schwaiger, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner, David Pichler - Manuel Ebner, Manuel Maierhofer, Manuel Puchner



Ersatzspieler: Christopher Mandl, Marcel Fischer, Manuel Medl, Michael Ellmaier, Horst Stumpf, David Sattler



Trainer: Dietmar Schöggl

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 1:3 (1:1)

53 Michael Gösslbauer 1:3

48 Manuel Maierhofer 1:2

38 Manuel Maierhofer 1:1

7 Moritz Opetnik 1:0

Details

