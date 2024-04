Kein Sieger bei frühsommerlicher Wärmeschlacht zwischen SV Trieben und SC Pernegg

Details Sonntag, 14. April 2024 07:54

Das Spiel zwischen Trieben und SC Pernegg endete 1:1. SV Trieben zog sich gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte SC Pernegg knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Führung und Ausgleich

Das Spiel passte sich an die heißen Temperaturen an und hatte nicht wirklich viel zu bieten. Die Heimmannschaft agierte sehr defensiv und versuchte immer wieder ihren gefährlichen Stürmer Cosic einzusetzen. Schon nach wenigen Minuten die erste hundertprozentige Chance für die Triebener, nach einem tollen Pass läuft Blatt alleine auf den gegnerischen Tormann zu und der Tormann der Gäste hält grandios. Dann aber die 1:0-Führung, wobei der Ball kurz davor wohl schon im Out war. Pernegg über weite Strecken spielbestimmend, jedoch auch nicht wirklich zwingend vor dem Tor. So brauchte es für den Ausgleich durch Jakob Schneller auch etwas Glück und die Mithilfe des Tormanns.

Unverändertes Bild

In der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Pernegg jedoch nur einmal wirklich gefährlich und Bahtiri vergibt alleine vor dem Tor.

SV Trieben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der Gastgeber im Klassement auf Platz elf. Trieben muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Nord A markierte weniger Treffer als SV Trieben. Drei Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Trieben momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte SV Trieben kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Pernegg in der Tabelle auf Platz sechs. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Trieben auf EKRO Tus Krieglach-Fußball, SC "1960" Team Styria RB Pernegg spielt tags darauf gegen SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Stimmen zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Mit dem 1:1 zieht zwar Stainach wieder an uns vorbei, jedoch wird sich dies vermutlich noch mehrmals diese Saison ändern und wir werden am 5. Platz dranbleiben. Das Spiel zeigte, dass die kommenden Gegner aufgrund der Tabellensituation auch sehr defensiv gegen unsere Jungs agieren werden und dies nach den letzten Jahren etwas Neuland für uns ist. So auch beim nächsten Auswärtsspiel am kommenden Wochenende gegen Pruggern, die vermutlich auch defensiv eigestellt sein werden und ihren Top-Stürmer Trinker setzen. Also auch eine schwere, aber machbare Aufgabe."

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Leider zwei verlorene Punkte für uns. Wir haben sehr gut, gespielt, nur das zweite Tor wollte nicht gelingen. SC Pernegg hat in dieser Phase des Spiels gut mitgespielt und in der 38. Minute ist es dann passiert, nach einem haarsträubenden Fehler beim Herausspielen von hinten dummer Ballverlust und Jakob Schneller hat zum Ausgleich getroffen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel gut im Griff, aber ist uns kein Tor mehr gelungen, obwohl die eine oder andere Chance vorhanden war. Aber auch Pernegg hatte Chancen, so blieb es beim 1:1. Ich muss meiner Mannschaft ein Lob aussprechen, weil sie sehr gut gekämpft hat und unsere Ausfälle sehr gut kompensiert hat."

Aufstellungen:

SV Trieben: Gert Bachner, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Benjamin Zeiselberger, Sandro Schweiger, Ivan Cosic, Sebastian Blatt, Steven Spernbauer, Florian Günter Haberl, Mario Dancevic, Jan Puschnik



Ersatzspieler: Sebastian Kleemaier, Kevin Kriechbaum, Julian Schöttl, Christoph Peer, Ermin Zekan, Stefan Werner Hintsteiner



Trainer: Marco Pichler

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Thomas Fink, Sebastian Tropper, Jan Schmied



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: SV Trieben – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 1:1 (1:1)

33 Jakob Schneller 1:1

15 Ivan Cosic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.