ATV Irdning zeigt SV Pruggern die Grenzen auf

Details Sonntag, 14. April 2024 20:02

ATV Irdning erteilte SV Pruggern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Irdning. ATV MERCANDO Irdning setzte sich standesgemäß gegen Pruggern durch. Im Hinspiel hatte ATV Irdning bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht. Die Irdninger liegen weiter zehn Punkte voran und preschen mit dem nächsten Kantersieg Richtung Meistertitel.

Irdning gibt Gas

Die Heimmannschaft dominierte von Beginn das Spiel und startete mit rollenden Angriffen auf das Tor der Gäste. Bereits in der 10. Minute konnten die blau-weißen Fans im Stadion erstmals jubeln, als der alleinstehende Michael Schwaiger das 1:0 erzielte. Nur 8 Minuten später stellte Manuel Eder mit einem unhaltbaren Schuss für Torhüter Robin Stocker auf 2:0 für die Heimmannschaft. In der Folge verteidigten die tief stehenden Gäste aus Pruggern geschickt und es dauerte daher bis zur 42. Minute, bis Michael Schwaiger nach einem Eckball per Kopf seinen Doppelpack schnürte und den Pausenstand von 3:0 herstellte.

Glasklare Sache

In der 52. Minute tankte sich der schnelle Leon Köll auf der rechten Seite durch und sein Schuss ging nur knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Im Gegenzug schickte Aleksander Stoch den zurückgekehrten Skicrosser Moritz Opetnik mit einem Steilpass auf die Reise, aber Irdnings Torwart Salvador Treiber klärte souverän und verhinderte den Anschlusstreffer der Gäste. In der 60. Minute gab es wieder Toralarm in der Riesneralm Arena. Nach einem Eckball erhöhte Routine Alexander Hofer per Kopf auf 4:0 für seine Mannschaft. In der Folge kam es zu zahlreichen Spielerwechseln und es dauerte bis zur 80. Minute bis Neuzugang Jonas Schweiger mit einem platzierten Schuss auf 5:0 stellte. In der 90.Minute wurde ein Treffer von Daniel Adelwöhrer wegen Abseitsstellung aberkannt und somit lautete der Endstand in diesem Bezirksderby 5:0 für den ATV Irdning.

Wer soll den Spitzenreiter noch stoppen? ATV MERCANDO Irdning verbuchte gegen Pruggern die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord A weiter an. Der Defensivverbund von ATV Irdning ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Irdning bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat ATV MERCANDO Irdning 16 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Wann findet SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen ATV Irdning setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die formschwache Abwehr, die bis dato 58 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Pruggern in dieser Saison. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

Irdning wandert mit nun 50 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Pruggern gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für ATV MERCANDO Irdning ist SV Seerestaurant Lassing (Samstag, 16:00 Uhr). SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern misst sich am selben Tag mit SC "1960" Team Styria RB Pernegg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning):“ Kompliment an den beherzt kämpfenden stark ersatzgeschwächten Gegner aus Pruggern, der heute nicht unter die Räder kommen wollte. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und diese Woche gilt der ganze Focus dem bevorstehenden Spitzenspiel gegen den 2. Platzierten SV Lassing."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Christoph Daum, Alexander Hofer - Luca Puchwein, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder, Jonas Schweiger - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Lukas Pirosko, Andreas Wieser, Fabian Schweiger, Florian Daum, Daniel Adelwöhrer



Trainer: Karl Dusvald

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher (K), Moritz Schwab, Florian Ringdorfer, Hannes Kurt Sailer, Florian Rauch - Marvin Joel Gruber, Erwin Spieler - Moritz Opetnik, Alexander Trinker, Aleksander Stoch



Ersatzspieler: Tobias Perhab, David Heinz, Marcel Mayer, Jonas Krakl



Trainer: Wolfgang Feiel

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, 5:0 (3:0)

80 Jonas Schweiger 5:0

60 Alexander Hofer 4:0

42 Michael Schwaiger 3:0

18 Manuel Eder 2:0

10 Michael Schwaiger 1:0

Details

