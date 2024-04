SV Lassing deklassiert SV Stanz vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 14. April 2024 20:13

SV Seerestaurant Lassing erteilte SV Emanuels Fotodesign Stanz eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. SV Lassing setzte sich standesgemäß gegen SV Stanz durch. SV Seerestaurant Lassing hatte im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt. Kommenden Samstag um 16 Uhr kommt es zum Spitzenspiel der Unterliga Nord A zwischen dem SV Lassing und dem ATV Irdning. Der Tabellenzweite trifft auf den überlegenen Tabellenführer.

Lassing stärker

Lassing begann wie erwartet spielerisch wieder stark und ließ den Ball gut laufen. Trotzdem tat man sich ein wenig schwer, einige Angriffe wurden vorerst nicht ganz zu Ende gespielt und auch von der Heimabwehr gut wegverteidigt. In Minute acht der erste echte gefährliche Angriff über Jörg Stenitzer, aber der gute Schuss wurde von Stanz-Goalie bravourös zur Ecke abgewehrt. Stanz hatte in Minute 19 einen guten Angriff gespielt, der abschließende Weitschuss ging jedoch deutlich über das Tor. Auch in Minute 24 ein starker Angriff von Stanz, diesmal setzte Routinier Maierhofer einen Kopfball knapp neben das Tor – und damit hatte der SV Stanz vorerst sein Pulver verschossen. Lassing schaltete wieder einmal einen Gang nach oben und in Minute 28 erzielte Jörg Stenitzer das Führungstor für Lassing: nach einer schnellen Kombination über mehrere Stationen entschärfte Torwart Florian Dissauer vorerst eine Marc Meitz-Bombe, den Abpraller verwertete Stenitzer perfekt zum 0:1. Fünf Minuten später erhöhte Julian Pachler auf 0:2, er traf mit einem wunderschönen Weitschuss vom Strafraumeck und sorgte somit vorerst für einen klaren Zwischenstand. In der Folge blieben die Angriffe von Lassing ohne weiteren Erfolg, von Stanz war offensiv nicht mehr viel zu sehen. Halbzeitstand somit 0:2.

Klare Sache

Kaum war der Ball wieder im Spiel, sorgte Jörg Stenitzer mit seinem zweiten Treffer wohl für die Vorentscheidung – er erhöhte auf 3:0 für Lassing. Trotz der hohen Temperaturen sahen die rund 150 Zuseher ein gefälliges Spiel, mit klaren Vorteilen für die Gäste. In Minute 66 hatte Marco Felsner mit einem Weitschuss Pech, sein Ball landete an der Latte. Drei Minuten später nahm Marc Meitz das Heft in die Hand, er überspielte alles, was sich ihm samt Tormann in den Weg stellte und netzte zum 4:0 für Lassing ein. Die Prommer-Mannschaft ließ das Spiel dann ruhiger laufen und in den Schlussminuten verzeichnete Stanz zwei gute Angriffe, jedoch war jedes Mal Lassings Goalie Luki Streit mit einer großartigen Leistung präsent. Den Schlusspunkt in diesem Match setzte Thomas Lemmerer, er erzielte nach einer Ecke in der Nachspielzeit das 5:0 für Lassing, was auch den Endstand bedeutete.

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Jörg Stenitzer verantwortlich (28.). In der 34. Minute erhöhte Julian Pachler auf 2:0 für SV Lassing. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Stenitzer schien die Partie bereits in der 48. Minute mit SV Seerestaurant Lassing einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von SV Lassing sorgte Marc Meitz, der in Minute 70 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte SV Seerestaurant Lassing keine Gnade. Thomas Lemmerer markierte den fünften Treffer (93.). SV Lassing überrannte SV Emanuels Fotodesign Stanz förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SV Stanz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. Im Sturm von SV Emanuels Fotodesign Stanz stimmt es ganz und gar nicht: 28 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SV Stanz schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SV Emanuels Fotodesign Stanz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Stanz festigte SV Seerestaurant Lassing den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von SV Lassing (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Unterliga Nord A zu bieten hat. Die Saisonbilanz von SV Seerestaurant Lassing sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und vier Unentschieden büßte SV Lassing lediglich zwei Niederlagen ein. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der SV Seerestaurant Lassing ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag trifft SV Emanuels Fotodesign Stanz auf TUS "Pörl Sport" Admont, SV Lassing spielt am selben Tag gegen ATV Irdning.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ohne viele Worte: Unsere Mannschaft war klar besser und hat völlig verdient gewonnen. Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel gegen Irdning am Samstag. Wir wollen ihnen einen Fight liefern."

Aufstellungen:

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Jonas Paller, Andreas Dengg, Benjamin Purger (K) - Elias Schwaiger, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner, David Pichler - Manuel Ebner, Manuel Maierhofer, Manuel Puchner



Ersatzspieler: Christopher Mandl, Manuel Medl, Michael Ellmaier, Thomas Russ, Horst Stumpf, Aissa El Mehdi Saidani Adjal



Trainer: Dietmar Schöggl

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser (K), Nico Polach, Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Simon Hörmann - David Schweiger, Jörg Stenitzer, Marc Meitz



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Marco Felsner, Samuel Hörmann, Anes Imamovic



Trainer: Matthias Prommer

Unterliga Nord A: SV Emanuels Fotodesign Stanz – SV Seerestaurant Lassing, 0:5 (0:2)

93 Thomas Lemmerer 0:5

70 Marc Meitz 0:4

48 Jörg Stenitzer 0:3

34 Julian Pachler 0:2

28 Jörg Stenitzer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.