Dank Schneller-Hattrick: SC Pernegg schlägt SV Pruggern klar

Durch ein 3:0 holte sich SC "1960" Team Styria RB Pernegg drei Punkte bei SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC Pernegg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatten die Gäste mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Pernegg mit Druck

Nachdem man in der letzten Runde gegen SV Trieben nicht die gewünschte Leistung auf den Platz brachte, wollte SC Pernegg beim zweiten Auswärtsspiel in Folge wieder voll punkten. Und dies gelang äußerst souverän und Pernegg ließ von der ersten Minute an nicht viel anbrennen. Bereits nach 7 Minuten stellt Jakob Schneller auf 1:0 für Pernegg. Die Gäste bleiben dran und haben bereits vor der Pause mehrmals die Möglichkeit, für die Vorentscheidung zu sorgen. Unter anderem Manuel Messner, der zweimal den Ball knapp nicht über die Linie bringt. Pruggern hingegen wird nur einmal richtig gefährlich, jedoch kann David Hörzer auf der Linie klären.

Entscheidung fällt

Mit dem 1:0 zur Pause ist zwar noch alles offen, jedoch folgt dann in der zweiten Hälft ein unverändertes Bild und abermals Jakob Schneller sorgt dann in der 59. Minute mit den 2:0 für die Vorentscheidung. Damit nicht genug, folgt in der 84. Minute sein drittes Tor, mit dem er den Hattrick perfekt macht.

SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für den Tabellenletzten bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der Gastgeber noch kein einziges Mal. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Pruggern bleibt weiter unten drin. Die Defensive von Pruggern muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 61-mal war dies der Fall. Nun musste sich SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SV Pruggern auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Pruggern auf Rang 14 wieder.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SC Pernegg auf den fünften Rang kletterte. SC "1960" Team Styria RB Pernegg verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SC Pernegg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern bei SV Trieben an, während SC "1960" Team Styria RB Pernegg einen Tag zuvor SV Seerestaurant Lassing empfängt.

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Ein souveräner und klarer Sieg unserer Jungs, die durch die Niederlage von Stainach den 5. Platz wieder übernehmen. Nach dem Spitzenreiter Irdning im letzten Heimspiel, folgt am Freitag zuhause wieder ein schwerer Gegner. Mit Lassing kommt die einzige Mannschaft zu uns, die Irdning in dieser Saison schlagen konnte und dies in der aktuellen Runde."

Aufstellungen :

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher (K), Moritz Schwab, Hannes Kurt Sailer, Florian Rauch - Thomas Herwig Eder, Marvin Joel Gruber, Erwin Spieler - Moritz Opetnik, Alexander Trinker, Aleksander Stoch



Ersatzspieler: Florian Ringdorfer, Tobias Perhab, David Heinz, Marcel Mayer, Jonas Krakl



Trainer: Wolfgang Feiel SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller, Jan Schmied, Matthias Prosser



Ersatzspieler: Julian Miess, Marcel Schmied, Alessandro Mitkovski, Teofil Mocanu, Andreas Stelzer



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 0:3 (0:1)

84 Jakob Schneller 0:3

59 Jakob Schneller 0:2

7 Jakob Schneller 0:1

