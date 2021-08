Bittere Lehrstunde: Bruck/Mur II steht gegen St. Peter/F. auf verlorenen Posten

Details Sonntag, 22. August 2021 06:20

Der SC ZINK St.Peter-Freienstein erteilte der Zweitvertretung vom SC Stadtwerke Bruck/Mur eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für SC St.Peter-Freienstein. Damit gelang es den Gästen nach der etwas überraschenden Startpleite in St. Margarethen das wahres Gesicht zu zeigen. In dieser Verfassung zählt man zum Kreis der Titelanwärter. Anders zeigt sich da die Lage bei den Bruckern, die spielerisch doch gewaltig hinterher hinkten.

Die erste Hälfte verläuft noch ausgeglichen

Zu Beginn der Begegnung sind die Brucker ganz nahe dran am Führungstor. Aber Kapitän Stefan Putzi kann in der 8. Minute aus einer Großchance kein Kapital schlagen. So sind es nachfolgend eben die Gäste, die das Heft mehr und mehr in die Hand nehmen. In der 18. Minute kann man sich erstmalig für die getätigten Bemühungen belohnen. Ardian Berisha beweist nach einer Freistoßvorlage einmal mehr seinen Torriecher. Nach diesem 0:1 wird die Sache für die Lechner-Truppe nicht wirklich einfacher. Jetzt gilt es ein Rezept zu finden, um die Gäste zu knacken, ohne dabei aber selber Schaden zu erleiden. Aber genau dieses Vorhaben geht in die Hose. Denn nach dem Seitenwechsel legt St. Peter/Fr. noch vier Stück drauf.

(Der 20-jährige Gambier Bana Camara zeichnete in der 64. Minute mit einem Strafstoß für das 0:4 verantwortlich)

Die Gäste lassen nichts mehr anbrennen

Im zweiten Durchgang dauert die "Schonzeit" eine Viertelstunde lang. Dann aber ist es um den Gastgeber geschehen bzw. kassiert der noch Treffer um Treffer. Den Anfang macht Mario Fratzl, der in der 59. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 0:2 trifft. Jetzt lassen die Auffinger-Schützlinge Ball und Gegner laufen. Das Resultat sind weitere Tore. Berisha mit seinem zweiten Treffer (62.) und Bana Camara mit einem Elfmeter (64.), sorgen mit einem Doppelschlag für eine komfortable 0:4-Führung. Als Draufgabe kommt es noch zu Treffer Nummer fünf. Adhurim Veseli markiert in der 91. Minute den eindrucksvollen 0:5-Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter/Fr.:

"Im ersten Abschnitt war die Sache noch weitgehendst ausgeglichen. Mit unserem zweiten Treffer waren aber die letzten Zweifel beseitigt. Es macht sich doch bemerkbar, dass wir kadermäßig wieder so bestückt sind, dass auch von der Bank aus noch reagiert werden kann."

Unterliga Nord B: SC Stadtwerke Bruck/Mur II – SC ZINK St.Peter-Freienstein, 0:5 (0:1)

18 Ardian Berisha 0:1

59 Mario Fratzl 0:2

62 Ardian Berisha 0:3

64 Bana Camara/Elfer 0:4

91 Adhurim Veseli 0:5

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!