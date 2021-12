Im Falle des Falles: St. Peter/Kbg. steht ante portas!

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 16:02

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Vorneweg gibt der FC Zeltweg in der Unterliga Nord B den Ton an. Aber mit nur zwei Punkten Rückstand ist der TUS St. Peter/Kbg.am vorzeigbaren dritten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur- Fußball zu erkunden.

Grund zum Jubeln gab es für die Kern-Elf im Herbst genug. Im Frühjahr soll es so weiter gehen.

Der Trainer Heinz Kern stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Grundsätzlich war die Hinrunde zufriedenstellend. Nach dem schwachen Herbstdurchgang davor konnten wir uns nun stabilisieren und wieder eine ordentliche Spielidee entwickeln und vor allem auch umsetzen. Die Basis ist wieder gelegt, nun heißt es hier aufzusetzen.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist gut, wenngleich es schade ist, dass die Hallensaison speziell für den Nachwuchs fast total ausfällt.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Es kann sein, dass ein Spieler aus beruflichen Gründen deutlich kürzer treten muss und es wird die eine oder andere Nachrückung aus der KM2 geben.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Als Trainer kennt man natürlich Stärken und Schwächen der eigenen Mannschaft, aber das werden wir nicht nach außen tragen. Transfers sind sowieso nicht unsere Philosophie. Wenn Positionen vakant sind, dann heißt das Spieler umzufunktionieren oder mit jungen Spielern zu besetzen und entsprechend auszubilden.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Wir hatten mehrere Blessuren im Herbst, auch fußballunabhängig. Aber wir gehen davon aus, dass mit Trainingsbeginn alle Spieler in fittem Zustand sind bzw. voll belastbar sein werden.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Unsere Spielidee noch ein Stück besser umsetzen und somit so lange es geht vorne mitzuspielen.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Nicht ist unmöglich, da der Verband aber den Sommer frühzeitig begonnen hat ist der Herbst gespielt. Das ist denk ich, entscheidend um eine faire und vollständige Rückrunde spielen zu können. D.h. ich gehe stark davon aus, dass wir das komplette Frühjahr durchziehen können.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Ob des Kaders, darf man Zeltweg, St. Margarethen, St. Peter/Freienstein nicht unterschätzen und Rapid Kapfenberg wird wohl auch unbedingt aufsteigen wollen.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Robert Tafeit

