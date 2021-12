In gewohnter Rolle: In Kraubath geht es ums Überleben

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 16:28

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Nord B lacht nach der Herbstrunde der FC Zeltweg. Der TUS Kraubath bringt es in zwölf Spielen nur auf neun Punkte. Was dann den bescheidenen vorletzten Tabellenplatz mit sich bringt.

Die siegreiche Mannschaft nach dem 1:0 gegen Fohnsdorf.

Die Teambetreuerin Gerlinde Kogler stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbst war eine Achterbahn der Gefühle! Ein total verkorkster Saisonstart! Nach dem Trainerwechsel haben wir ein starkes Lebenszeichen mit neun Punkten aus vier Spielen abgegeben! Die letzten beiden Partien waren dann wieder enttäuschend!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Trotz der bescheidenen Tabellensituation der Kampfmannschaft ist die Stimmung gut - hat man doch als Verein z. B. im Jungendbereich einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht!“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Über Transfers möchten wir erst sprechen, wenn sie wirklich vollzogen sind!“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„In unserer Situation gilt es an mehreren Stellschrauben zu drehen, was im Winter jedoch schwierig ist!“

Gibt es verletzte Spieler?

„Von den vielen Schwerverletzten aus dem vergangenem Spieljahr, sind außer einem wieder alle zurück!“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wolllen unbedingt die Klasse halten und unsere Fan‘s schöne Spiele zeigen!“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Corona hat es noch schwerer gemacht, sich im Winter zu verstärken, da viele junge Spieler dem Fußball den Rücken gekehrt haben und neuen Hobbies nachgehen!“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Der Meistertitel wir nach St. Peter gehn - nur an welches ist die große Frage.“

Photocredit: TUS Kraubath/Facebook

by: Roo

