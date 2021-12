Appetit auf mehr: St. Margarethen/K. mit Titelchancen

Details Donnerstag, 30. Dezember 2021 07:39

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Unterliga Nord B lacht nach der Herbstrunde der FC Zeltweg. Mit der selben Punkteanzahl rangiert der FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld am zweiten Platz. Einer spannenden Rückrunde sollte demnach nichts im Wege stehen.

Trainer Christoph Bergmayr stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Es war eine große Bereicherung mit dieser Mannschaft zu arbeiten und sie haben gezeigt was möglich ist wenn man mit Freude am Werk ist.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Von den Minis bis zur KM waren alle froh wieder Fußball zu spielen - also sehr gut!“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Kadertechnisch wird sich nichts verändern.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Verletzungsbedingt müssen wir uns nach einem Tormann umsehen.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Während der Meisterschaft ist das ohnehin part of the game. Leider gibts auch Spieler die noch etwas länger brauchen.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter gehen und uns somit step by step weiterzuentwickeln.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich denke und hoffe dass auch im Frühjahr gekickt werden kann - ganz besonders wünsche ich das dem Nachwuchs!“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Kandidaten sind die Top-5, Favorit der FC Zeltweg.“

Photocredit: RIPU-Sportfotos

by: Roo

