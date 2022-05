Lehrstunde erteilt: Rapid Kapfenberg fährt mit Bruck/Mur II Schlitten

Details Sonntag, 29. Mai 2022 22:21

Die Zweitvertretung von SC Stadtwerke Bruck/Mur kam gegen ASC Rapid Kapfenberg mit 0:5 unter die Räder. Rapid Kapfenberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Coach Karl Heinz Kubesch, rechts Trainer-Legende Franz Untergrabner, konnte mit der Darbietung seiner Truppe in Bruck/Mur vollauf zufrieden sein.

Engagiert agierende Kapfenberger

Einmal mehr bestätigen die jungen spielfreudigen Rapidler die Vermutung, dass man eigentlich als fünfte Mannschaft um den Titel mitmischen müsste. Es fehlt aber der eine oder andere Punkt, demnach agiert man eben als "Zünglein an der Waage". Das müssen auch die vom Abstieg bedrohten Brucker wohl oder übel zur Kenntnis nehmen. Vom Start weg lässt die Kubesch-Truppe Ball und Gegner laufen. Der Gastgeber hat alle Hände voll zu tun um etwaigen Schaden abzuwenden. Noch hält man die Null, dabei bleibt aber der spielerische Part völlig auf der Strecke. 32. Minute: Der 17-jährige Adrian Marinovic bricht den Bann. Per Volley ist er mit dem 0:1 zur Stelle. 41. Minute: Marcel Kopeinig markiert mit seinem bereits 13. Saisontreffer den 0:2-Pausenstand.

Bruck II wird zum Zusehen degradiert

Auch im zweiten Durchgang spielt im Murinselstadion praktisch nur eine Mannschaft und das ist der ASC Rapid Kapfenberg. In dieser Verfassung ist den Rapidlern im Finish der Punktejagd noch alles zum zutrauen. Zuerst geht es zuhause gegen Pöls, dann geht's zum Leader nach St. Peter/Kbg. Für die Brucker hingegen wird das was den vorletzten Platz anbelangt, eine ganz enge Kiste werden. Nach dem Spiel in Fohnsdorf empfängt man am letzten Spieltag den SV Lobmingtal. In der 56. Minute kommt es dann zum 0:3: Flache Hereingabe von links, einmal drüber gesprungen und Dominik Wassermann schiebt unbedrängt ein. Die Gäste legen dann noch zwei Stück drauf, die Lechner-Schützlinge stehen völlig auf verlorenen Posten. In der 65. und 90. Minute sind es Jan Steinhuber (17) und Kapitän Jonas Kölli (18), die den aussagekräftigen 0:5-Spielendstand sicherstellen.

Bilanzen: Bruck II flop - Rapid top

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Bruck/Mur II im unteren Mittelfeld. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SC Stadtwerke Bruck/Mur II schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Bruck/Mur II die dritte Pleite am Stück.

Kurz vor Saisonende belegt Ra. Kapfenberg mit 44 Punkten den fünften Tabellenplatz. ASC Rapid Kapfenberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am nächsten Samstag reist Bruck/Mur II zu SV "DIEARENA" Fohnsdorf, zeitgleich empfängt Rapid Kapfenberg FSC Pöls.

Startformationen:

Bruck/Mur: Dominik David Schmitz - Samuel Peinsipp, Christian Steko Katic (K), Altin Ukshini, Ryan Hernaus, Andreas Trois - Pascal Baumgartner, Marcel Katic - Benjamin Hadzic, Teofil Mocanu, Muhamed Halilovic

Rapid Kapfenberg: Vinko Colic - Jakob Jakic, Elias Mauz, Alexander Schwaiger, Jonas Kölli (K) - Lukas Thonhofer, Dominik Wassermann, Moritz Clemens Zojer, Adrian Marinovic - Marcel Kopeinig, Ermin Abazi



Murinselstadion, 100 Zuseher, Marco Doleschall

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: SC Stadtwerke Bruck/Mur II – ASC Rapid Kapfenberg, 0:5 (0:2)

90 Jonas Koelli 0:5

65 Jan Steinhuber 0:4

56 Dominik Wassermann 0:3

41 Marcel Kopeinig 0:2

32 Adrian Marinovic 0:1