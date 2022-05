Unterliga Nord B: Der muntere Vierkampf findet seine Fortsetzung

Details Samstag, 28. Mai 2022 19:29

In der Unterliga Nord B spitzt sich zwei Runden vor dem Saison-Kehraus die Lage an der Tabellenspitze immer mehr zu. Alle vier Titelkandidaten konnten den 24. bzw. drittvorletzten Spieltag positiv gestalten. Hier nachfolgend die aktuelle Lage in der Liga:

2:0-Heimsieg gegen Kobenz! Beim TUS St. Peter/Kbg. darf man bereits "vorglühen". Klappt das auch am 11. Juni mit einem Heimdreier gegen Rapid Kapfenberg darf auf den Meistertitel angestoßen werden.

1. St. Peter/Kammersberg 23 Spiele 52 Punkte

Die Kobenzer werden zuhause mit 2:0 besiegt (Tore: Daniel Berger 60. und Sandro Jost 90.). Was gleichbedeutend damit ist, dass St. Peter/Kbg. nach der nächsten Runde wo man spielfrei ist, zuhause gegen Rapid Kapfenberg einen Matchball vorfindet. Gewinnt man diese Partie knallen im Josef Leitner Stadion die Sektkorken.

Statement Trainer Heinz Kern: "Das erwartet schwere Spiel gegen Kobenz. Ein Sieg des Charakters. Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und verdient gewonnen."

2. FC Zeltweg 22 Spiele 49 Punkte

Die Zeltweger schießen sich in Neumarkt ihren Frust von der Seele. Man geht als klarer 5:2-Sieger hervor. Tore: Ilija Tomic 2., Nico Fritz 4., Albin Kicay 16., Christian Krug 30., Patrick Weinberger 69. bzw. Benjamin Pressnitz 14. und Raphael Höritzer (84.). Zeltweg sollte die letzten beiden Spiele zuhause gegen Oberwölz und in St. Peter/Freienstein gewinnen. Dann muss aber abgewartet werden, was in St. Peter/Kbg. passiert.

3. St. Peter/Freienstein 22 Spiele 49 Punkte

Bei den Freiensteinern verhält sich die Lage ähnlich wie bei den Zeltwegern. Beinahe Pflicht ist es die letzten beiden Spiele zu gewinnen (in Kraubath und im eigenen Stadion gegen Zeltweg). Was aber zu wenig sein könnte, wenn St. Peter/Kbg. die Rapidler in die Schranken weist. Das Spiel gegen Oberwölz wurde mit 1:0 gewonnen. Dank eines Elfmeters von Ardian Berisha (59.) bleiben die Titelchancen aufrecht.

Statement Trainer Jürgen Auffinger: "Gegen taktisch klug agierende Oberwölzer war Geduld gefragt. Letztlich musste dann ein Elfmeter herhalten. Unsere kleine Titelchance lebt damit weiter."

4. FC St. Margarethen/Knittelfeld 22 Spiele 47 Punkte

Bereits am Freitag eliminierte die Bermayer-Truppe den Nachzügler aus Fohnsdorf mit 7:1. Die Titelchance ist klein aber sie ist noch am Leben. Voraussetzung ist es dass man jetzt nachfolgend Lobmingtal (A) und dann Kraubath (H) bezwingt. Dann gilt es abzuwarten was die anderen drei Mannschaften zuwege bringen.

Statement Christoph Bergmayer: "Kompliment an die Mannschaft die es schaffte permanent Druck auszuüben. So lange die Titelchance am Leben ist glauben wir auch daran."

Was die Angelegenheit noch zusätzlich anheizt ist der Umstand, dass es in der ULNB diesmal keinen Relegationsplatz gibt. Alles ist demnach angerichtet für einen megamäßig spannenden Zieleinlauf.

