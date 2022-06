Klein aber am Leben: St. Margarethen ist noch mit Titelchance ausgestattet

Details Samstag, 04. Juni 2022 12:51

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Lobmingtal davon. FC St. Margarethen/Kn. wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Lobmingtal hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Hubert Bichler (St. Margarethen/Kn) war der Siegtorschütze beim Derby in Lobmingtal.

Die Gäste haben die Nase knapp vorne

Mit diesem knappen Auswärtssieg ist die Titelchance des FC St. Margarethen eine Runde vor dem Saison-Kehraus weiter am Leben. Wie es sich für die Bergmayer-Truppe, die eine bärenstarke Saison absolvierte, noch ausgehen könnte? Voraussetzung ist ein Sieg im letzten Spiel zuhause gegen Kraubath. Dann bleibt abzuwarten was die Konkurrenten Kammersberg, Zeltweg und St. Peter/Fr. zuwege bringen. Die Titelchance ist zugegeben klein, aber sie ist am Leben. In der 29. Minute kommt es in Lobmingtal zum spielentscheidenden Treffer. Hubert Bichler nützt dabei einen verunglückten Querpass vor dem Lobmingtaler Tor schonungslos aus - Halbzeitstand: 0:1.

Lobmingtal bleibt der Ausgleich verwehrt

Im zweiten Durchgang gelangen die Heimischen dann besser in das Spiel. Jetzt hat St. Margarethen doch einige Mühe, um den knappen Vorsprung entsprechend zu verwalten. Aber mit etlichen Fehlpässen bringen sich die Dorner-Schützlinge immer wieder selber um die erbrachte Arbeit bzw. gelingt es aus einer Feldüberlegenheit kein Kapital zu schlagen. Hinzu kommt, dass die Gäste mit Torhüter Matthias Hörbinger den stärksten Akteur in ihren Reihen haben. Mit tollen Reaktionen bringt er die Lobmingtaler desöfteren an den Rande der Verzweiflung. So geht es sich zu guter Letzt knapp aber doch noch aus für St. Margarethen. Spielendstand: 0:1. Die Titelchance der Gäste bleibt bis hin in die letzte Runde am Leben.

Bilanzen: Auf beiden Seiten zufriedenstellende Werte

Kurz vor Saisonende belegt SV Lobmingtal mit 38 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit 68 geschossenen Toren gehört FC St. Margarethen/Kn. offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Nord B. St. Margarethen kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für Lobmingtal ist die Reserve von SC Stadtwerke Bruck/Mur auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld misst sich zur selben Zeit mit TUS Kraubath.

Stimme zum Spiel:

Christoph Bergmayer, Trainer St. Margarethen:

"Die Revanche ist geglückt! Ein Spiel mit unzähligen Chancen auf beiden Seiten - ein sehr unterhaltsames Derby das beiden Teams auch körperlich alles abverlangt hat. Ein Sieg der uns allen richtig gut tut."

Startformationen:

Lobmingtal: Fabian Feyerl - Manuel Schwandter, Martin Saiger (K), Florian Freigassner - Max Herk, Thomas Neumann, Maurice Mitteregger - Elias Gruber, Julian Kaiser, Marcel Koch, Michael Grandl

St. Margarethen/Kn.: Matthias Hörbinger - Manuel Herk, Thomas Bichler, Jakob Reumüller (K), Thomas Kargl - Michael Steinberger, Maximilian Kammersberger, Markus Prendler, Markus Schmid - Hubert Bichler, Florian Wechselberger



Sportplatz Lobmingtal, 200 Zuseher, SR: Andre Müller

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 0:1 (0:1)

29 Hubert Bichler 0:1