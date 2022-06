Hammer-Finale! 4 Teams mit Titelchancen - Liveticker wird heißlaufen

Details Samstag, 04. Juni 2022 19:17

Am 23. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den SV Oberwölz. Die Ausgangslage für den Titelmitstreiter aus dem Murtal war unmissverständlich vorgegeben. Ein Sieg musste her, damit man die Möglichkeit doch noch Meister zu werden, in der letzten Runde noch am Schopfe packen kann. Diese Vorgabe kann der FCZ dann auf souveräne Art und Weise in die Tat umsetzen.

Zeltweg-Kapitän Manuel Tafeit erlegte die Oberwölzer mit seinem Hattrick praktisch im Alleingang

Der Rechenstift muss dabei sein

Die Unterliga Nord B ist die einzige Spielklasse in der Steiermark, die es in der Schlussrunde gleich vier Teams erlaubt, sich noch die Meisterkrone aufzusetzen. Mitten drin statt nur dabei ist der FC Zeltweg, der zwar die meisten Punkte und die beste Tordifferenz aufweist, aber aufgrund der neuen Regelung (Direktduell) hinter Kammersberg zurückfällt. Was heißt, dass St. Peter/Kbg. es als einziges Team aus eigener Kraft schaffen kann. Dafür nötig ist aber ein Sieg im letzten Spiel zuhause gegen das spielstarke Rapid Kapfenberg. Auch ein Unentschieden würde schon reichen dann aber müsste Zeltweg und St. Peter/Freienstein ebenso remisieren. Das Pikante daran: Diese zwei Mannschaften prallen im letzten Spiel in Freienstein direkt aufeinander. Meine Herren - mehr Spannung ist nicht möglich! Da wird der Ligaportal-Liveticker bei den Zugriffen wohl ordentlich in die Höhe schnellen. Oder kommt alles ganz anders: Denn St. Margarethen besitzt als Vierter ebenso noch Außenseiterchancen.

Zeltweg wird der Favoritenrolle vollauf gerecht

Schon das erste Spiel in Oberwölz kann Zeltweg gleich mit 7:0 für sich entscheiden. Und auch diesmal, vor allem im ersten Abschnitt, spazieren die Preiss-Schützlinge spielend durch die Abwehrreihen der Oberwölzer. Vor allem ein Spieler drückt dem Spiel in der ersten Hälfte seinen Stempel auf. Kapitän Manuel Tafeit kann sich mit einem lupenreinen Hattrick formatfüllend in den Mittelpunkt stellen. In der 20., 29. und 39. Minute gelingt es ihm einzunetzen und so die Zeltweger frühzeitig auf die Siegerstraße zu bringen - Halbzeitstand: 3:0. Im zweiten Durchgang schaltet der Hausherr dann einen Gang zurück. Zu weiteren Treffern sollte es dennoch reichen - Spielendstand zu guter Letzt: 5:1.

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Trainerin Zeltweg:

"Auf dieses "Finale" haben wir hingespielt. Ab sofort gilt der Fokus diesem "Spiel des Jahres". Wir werden bestmöglich vorbereitet am Samstag am Rasen stehen. Wir wissen Bescheid um die Stärken des Gegners. Aber wir fahren dorthin um diesen so wichtigen Sieg einzufahren."

FC ZELTWEG - SV OBERWÖLZ 5:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (20. Tafeit), 2:0 (29. Tafeit/Elfer), 3:0 (39. Tafeit), 4:0 (48. Weinberger), 4:1 (82. T. Heit), 5:1 (93. Nikolic)

Startformationen:

FC Zeltweg: Manuel Moser - Rene Baumgartner, Lukas Sekic, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Amer Pajic, Manuel Tafeit (K), Stefan Dankowycz, Andre Madl - Patrick Weinberger

SV Oberwölz: David Miedl, Michael Kogler, Lukas Reiter, Florian Napetschnig, Thomas Rößler, Florian Kogler (K), Manuel Schaffer, Markus Heit, Manfred Merl, Sebastian Leitner, Lukas Löcker

Aichfeldstadion, 200 Zuseher, SR: Thomas Ofner

St. Peter/Freienstein fährt mit Kraubath Schlitten

Ebenso ein pontenzieller Titelkanditat sind die Freiensteiner, die mit dem Nachzügler Kraubath sehr viel Spaß haben. Zwar geht der Gastgeber in Führung, das war es dann aber schon gewesen. Denn fortan rollt Angriff auf Angriff auf das Kraubather Tor zu. Letztendlich schießt die Auffinger-Truppe den Außenseiter auswärts gleich mit 7:1 aus den Socken. "Man of the match" war dabei einmal mehr Ardian Berisha, der zur Zeit aus allen Lagen trifft. Er markiert seine Saisontreffer Nummer 27, 28 und 29. St. Peter/Freienstein zeigt sich ebenso wie der FC Zeltweg gerüstet für das "Grande Finale" am 11. Juni.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St.Peter/Freienstein:

"Wir sind alle begeistert und wir freuen uns alle auf das "Finale im eigenen Stadion". Das wird ein Volksksfest werden in St. Peter. Wir sind gerüstet und wir freuen uns schon auf das Duell mit den spielstarken Zeltwegern."

TUS KRAUBATH - SC ST. PETER/FREIENSTEIN 1:7 (1:3)

Torfolge: 1:0 (7. Ariwodo), 1:1 (28. Kanzian/ET), 1:2 (42. Berisha), 1:3 (43. Berisha), 1:4 (47. Camara), 1:5 (51. Früstük), 1:6 (60. Berisha), 1:7 (88. Veseli)

Startformationen:

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Elias Drabli, Martin Wallner, Dejan Radakovic (K), Philipp Rudolph, Raphael Kanzian, Chima Ariwodo, Matin Sajjadi, Stefan Reiter, Marko Horvat

St. Peter/Fr.: Markus Ebner - Kevin Kutlesa, Rene Preidler, Marco Huber (K), Florian Karner, Nico Früstük - Mario Fratzl, Christian Niederl, Alexander Frewein - Ardian Berisha, Bana Camara

Sportplatz Kraubath, 150 Zuseher, SR: Klaus Temmel

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit