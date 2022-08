Duell der Sieglosen: Kobenz sitzt gegen Proleb am längeren Ast

Details Samstag, 27. August 2022 20:16

SV Union Rainers Kobenz/Kn. gewann gegen FC Rohrer Proleb mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Keine Treffer in der ersten Hälfte

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Union Kobenz und FC Proleb ohne Torerfolg in die Kabinen. Die beiden Teams begegneten sich einander auf Augenhöhe. Demzufolge kam der 0:0-Pausenstand nicht wirklich überraschend.

Kobenz legt ein Schäuferl nach

Für das erste Tor sorgte Alexander Holzer. In der 53. Minute traf der Spieler von Kobenz ins Schwarze. In der 57. Minute erhöhte Andreas Toih per Elfmeter auf 2:0 für die Heimmannschaft. Am Ende behielt SV Union Rainers Kobenz/Kn. gegen FC Rohrer Proleb die Oberhand.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Union Kobenz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

FC Proleb findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft Kobenz auf FC Raiffeisen Weißkirchen (17:00 Uhr), FC Rohrer Proleb reist zu USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (13:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Walter Schachner, Trainer Proleb:

"Abenteuerlich war die Darbietung des Unparteiischen. Der sich vor allem beim 1:0 nicht auf der Höhe erwiesen hat, als er einen an sich gesperrten Ball, spielen ließ. Zumindest diesen einen Punkt haben wir damit aus den Händen gegeben."

Startformationen:

Kobenz: Julian Radlingmayr, Michael Stock, Patrick Eichberger, Julian Holzegger, Matthias Güttl, Alexander Holzer, Tobias Feldbaumer, Mario Anditsch, Daniel Hammer (K), Rene Nahrgang, Andreas Toih

Proleb: Luca Sebastian Liebmann - Paul Steiner, Marco Strajhar, Sascha Majer Kajbic - Markus Schinninger, Bernd Gaugl, Sandro Eberhard, Kevin-Marcel Peternel, Stefan Pusterhofer (K) - Remon Lampl, Jonas Mandl



Waldstadion, 110 Zuseher, SR: Stojan Vukota

