Weiter im Vorwärtsgang: FC Zeltweg besteht die Prüfung beim FSC Pöls

Details Freitag, 02. September 2022 21:24

Am 5. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FSC Pöls auf den FC Zeltweg. Dabei traf der Elfte auf den Dritten. Fünf Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Auf Kapitän Manuel Tafeit ist Verlass! In Pöls zeichnete er für beide Zeltweger Treffer verantwortlich.

Manuel Tafeit schnürt einen Doppelpack

Während die Pölser mit drei Zählern noch nicht wirklich in die Gänge gekommen sind, läuft es bei den Zeltwegern sehr passabel. So steht man nach vier Partien mit 8 Punkten immer noch unbesiegt da. Die Unger-Truppe ist es dann auch die vom Start weg ordentlich auf das Gaspedal steigt. 14. Minute: Nach einem Eckball von der rechten Seite steht Kapitän Manuel Tafeit richtig, der für das rasche 0:1 verantwortlich zeichnet. In der 30. Minute schrammen die Pölser dann nur knapp am Ausgleich vorbei. Nach einem Bauer-Corner trifft Marco Berghofer aber nur die Außenstange. Effizienter gehen da schon die Zeltweger zuwerke. In der 37. Minute erhöht Manuel Tafeit mit einem sehenswerten Fernschuß auf 0:2 - zugleich auch der Halbzeitstand.

Die Pölser Bemühungen bleiben unbelohnt

Der zweite Durchgang läuft dann ausgeglichener ab. So sind die Pölser nun imstande voll dagegen zu halten. Die Zeltweger sind nun in der Defensive um einiges mehr beschäftigt, als noch im ersten Abschnitt. In der 75. Minute gelingt es den Moser-Schützlingen dann auf 2:1 zu verkürzen. Lukas Ruef lässt sich dabei die Chance eines Elfmeters nicht nehmen. Jetzt wittern die Hausherren die Chance doch noch etwas zu reißen. Und tatsächlich, in der 89. Minute bietet sich die Topgelegenheit auf 2:2 auszugleichen. Aber Marco Berghofer verschießt unbedrängt von der Fünfmetermarke. Am nächsten Spieltag gastiert Pöls am Samstag, 10. September um 17:00 Uhr in Unzmarkt. Zeltweg besitzt am Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen St. Margarethen/Kn.

FSC PÖLS - FC ZELTWEG 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (14. Tafeit), 0:2 (37. Tafeit), 1:2 (75. Ruef/Elfer)

Stimmen zum Spiel:

Martin Bauer, Sportlicher Leiter Pöls:

"In der ersten Halbzeit waren wir permanent einen Schritt hinterher. Nach dem Wechsel haben wir die Sache besser gemacht. Mit etwas Glück wäre ein Remis drinnen gewesen. Aber in Summe betrachtet geht der Zeltweger Sieg dann schon in Ordnung."

Alexandra Preiss, Sportliche Leiterin Zeltweg:

"Wir hätten das Ding schon früher entscheiden müssen. So sind wir gegen Ende der Partie noch einmal ins Straucheln geraten."

Startformationen:

Pöls: Bastian Hubmann - Clemens Seidlinger (K), Florin Strohmeier, Markus Blieml, Lukas Marchl, Bastian Ruef, Daniel Steiner - Lukas Ruef, Jonas Bauer - Michael Schneidl, Marco Berghofer

Zeltweg: Julian Hasler - Selmir Bakic, Cedric Gauster, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Lukas Sekic, Amer Pajic, Lukas Daniel Hasler - Manuel Tafeit (K), Christian Hoffelner

Sportplatz Pöls, 150 Zuseher, SR: Kevin Walzl

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo