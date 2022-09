Ein Team sieht rot: Kobenzer 7:1 Erfolg gegen acht Weißkirchen-Spieler

Details Sonntag, 04. September 2022 10:13

SV Union Kobenz kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Das Heimteam ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Weißkirchen einen klaren Erfolg.

Deutliche Kobenzer Überlegenheit

Andreas Toih brachte Kobenz in der 21. Spielminute in Führung. Für das 2:0 von SV Union Rainers Kobenz/Kn. zeichnete Alexander Holzer verantwortlich (28.). Toih baute den Vorsprung von SV Union Kobenz in der 36. Minute aus. Die Überlegenheit von Kobenz spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Weißkirchen sieht dreimal rot

Holzer legte in der 47. Minute zum 4:0 für SV Union Rainers Kobenz/Kn. nach. Toih schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 5:0 für SV Union Kobenz in die Höhe. In der Schlussphase gelang FC Raiffeisen Weißkirchen noch der Ehrentreffer (85.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Schreimaier für einen Treffer sorgte (94.). Mit dem Spielende fuhr SV Union Rainers Kobenz/Kn. einen 7:1-Kantersieg ein. Drei Weißkirchen-Spieler werden im zweiten Abschnitt ausgeschlossen: Bischof (55.) und Brutti (81.) sehen Gelb/Rot, Gruber (92.) erhält Glattrot.

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist SV Union Kobenz eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Kobenz im Mittelfeld der Tabelle.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Weißkirchen. Man kassierte bereits 18 Tore gegen sich. Im Angriff weist der Tabellenletzte deutliche Schwächen auf, was die nur vier geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SV Union Rainers Kobenz/Kn. setzte sich mit diesem Sieg von FC Raiffeisen Weißkirchen ab und nimmt nun mit sechs Punkten den siebten Rang ein, während FC Weißkirchen weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft SV Union Kobenz auf SV Lobmingtal, Weißkirchen spielt tags zuvor gegen USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf.

Startformationen:

Kobenz: Julian Radlingmayr, Patrick Eichberger, Martin Eichberger, Matthias Güttl, Alexander Holzer, Florian Schreimaier, Mario Anditsch, Daniel Hammer (K), Rene Nahrgang, Andreas Toih, Michael Stock

Weißkirchen: Jakob Rössler - Mario Brutti, Stefan Bischof, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Stefan Reinisch, Sebastian Johann Grangl, Tobias Moser - Raphael Erber, Stefan Marchl



Waldstadion, 100 Zuseher, SR: Clemens Angerer

by: Roo

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FC Raiffeisen Weißkirchen, 7:1 (3:0)

94 Florian Schreimaier 7:1

85 Jakob Roessler 6:1

67 Matthias Guettl 6:0

53 Andreas Toih 5:0

47 Alexander Holzer 4:0

36 Andreas Toih 3:0

28 Alexander Holzer 2:0

21 Andreas Toih 1:0