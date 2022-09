Derby-Remis: St. Margarethen/Kn. punktet in Zeltweg

Details Freitag, 09. September 2022 21:31

Am 6. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den FC KBG St. Margarethen/Kn. Dabei traf der Tabellendritte auf den Vierten. Die beiden Mannschaften trennen drei Punkte Differenz.

Torschütze für St. Margarethen: Kapitän Jakob Reumüller

Zeltweg mit der 1:0-Pausenführung

Sowohl die Zeltweger wie auch St. Margarethen/Kn. sind sehr passabel aus den Startlöchern gekommen. Jetzt geht es bei diesem Verfolgerduell darum wer die Tuchfühlung zum Führungsduo halten bzw. ausbauen kann. Die Bergmayer-Truppe entpuppt sich als sehr unangenehmer Gegner, der es dann letztlich auch versteht den heimstarken Zeltwegern einen Punkt abzuknöpfen. Anfangs sind es die Hausherren, die das federführende Team sind. In der 21. Minute scheinen die Weichen auch Richtung Heimsieg gestellt zu werden. Kapitän Manuel Tafeit verwertet einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Daraufhin geraten die Gäste ins Hintertreffen. Das Glück dabei war aber, dass die Zeltweger im ersten Abschnitt kein zweites Mal mehr ins Eckige treffen - Halbzeitstand: 1:0.

Die Gäste verstehen es nachzulegen

Im zweiten Durchgang findet St. Margarethen dann wesntlich besser ins Spiel. Nunmehr versteht man es um einiges vehementer den Zelttwegern Paroli zu bieten. Gleich nach Wiederbeginn muss FCZ-Keeper Julian Hasler entscheidend eingreifen. So kann er einen möglichen Gegentreffer vermeiden. Gegen den 1:1-Ausgleich in der 67. Minute ist dann aber kein Kraut gewachsen. Kapitän Jakob Reumüller ist dabei nach einem Eckball erfolgreich. Jetzt wogt die Partie hin und her bzw. steht das Spiel nun Spitz auf Knopf. Ein Treffer scheint da wie dort möglich, letztendlich aber bleibt es dann bei der 1:1-Punkteteilung. Insgesamt kommt es bei diesem kampfbetonten Derby zu 9 gelber Karten. In der nächsten Runde gastiert Zeltweg am Samstag, 17. September um 16:00 Uhr in St. Lorenzen. St. Margarethen/Kn. besitzt bereits mit der Startzeit um 14:00 Uhr das Heimrecht gegen Unzmarkt.

FC ZELTWEG - FC ST.MARGARETHEN/KN. 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (21. Tafeit/Elfer), 1:1 (Reumüller)

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Sportliche Leiterin Zeltweg:

"Da ist uns wahrlich nicht viel gelungen bzw. war unsere Darbietung diesmal sehr durchwachsen. Da ist nun eine deutliche Steigerung nötig, wollen wir in den nächsten Runden nicht eine unliebsame Überraschung erleben."

Start-Formationen:

Zeltweg: Julian Hasler - Antonio Sekic, Selmir Bakic, Cedric Gauster, Christian Krug, Sulejman Mujic - Marco Baumgartner, Lukas Sekic, Amer Pajic, Lukas Daniel Hasler - Manuel Tafeit (K)

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Jakob Reumüller (K), Moritz Früstük, Michael Waibel, Thomas Kargl - Florian Enzinger, Matija Crnjak, Maximilian Kammersberger - Hubert Bichler, Florian Wechselberger, Johannes Hopf

