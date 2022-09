Heimstark: Der TSV Neumarkt serviert den SV Lobmingtal ab

Details Samstag, 03. September 2022 18:53

Die gute Serie von SV Lobmingtal seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen TSV Neumarkt mit 3:5 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Daniel Meier (links) konnte sich dreimal in die Neumarkter Schützenliste eintragen.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Nach 90 Minuten hatte schließlich Neumarkt die Nase vorn.

Daniel Meier traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart der Gastgeber perfekt (4./8.). Lobmingtal markierte das 1:2 (11.). SV Lobmingtal brachte das Netz in der 14. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Neumarkt hat das bessere Ende für sich

Mit zwei schnellen Treffern von Meier (54.) und Benjamin Pressnitz (59.) machte TSV Raiffeisen Neumarkt deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. In der Nachspielzeit (94.) gelang Elias Gruber der Anschlusstreffer für Lobmingtal. Pressnitz setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für TSV Neumarkt kurz vor dem Abpfiff (95.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Neumarkt SV Lobmingtal 5:3.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich TSV Raiffeisen Neumarkt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht TSV Neumarkt in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zwölf geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Bei Lobmingtal präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Durch diese Niederlage fällt SV Lobmingtal in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Neumarkt ist seit drei Spielen unbezwungen.

TSV Raiffeisen Neumarkt tritt am kommenden Sonntag bei TUS Kraubath an, Lobmingtal empfängt am selben Tag SV Union Rainers Kobenz/Kn.

Startformationen:

TSV Raiffeisen Neumarkt: Stephan Andreas Paulitsch, Lukas Steinbrugger, Tim Stieger (K), Xaver Kaiser, Matteo Koletnik, Rene Stummer, Daniel Meier, Drazen Bradaric, Marcel Höritzer, Benjamin Pressnitz, Andreas Reiter

Lobmingtal: Gabriel Grgic - Elias Wilding, Manuel Schwandter, Florian Freigassner, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Elias Gruber, Julian Kaiser, Fabian Plöbst



Fernwärme Arena Neumarkt, 150 Zuseher, SR: Erwin Konornyik

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – SV Lobmingtal, 5:3 (2:2)

95 Benjamin Pressnitz 5:3

94 Elias Gruber 4:3

59 Benjamin Pressnitz 4:2

54 Daniel Meier 3:2

14 Fabian Ploebst 2:2

11 Fabian Ploebst 2:1

8 Daniel Meier 2:0

4 Daniel Meier 1:0