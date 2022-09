Rekordverdächtiges 11:2: Lobmingtal fährt mit Nachbar Kobenz Schlitten

Details Sonntag, 11. September 2022 18:35

SV Union Rainers Kobenz/Kn. präsentierte sich gegen SV Lobmingtal in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 2:11. Lobmingtal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Union Kobenz einen klaren Erfolg.

Ein ungleiches Kräfteverhältnis

Gleich zu Spielbeginn traf SV Lobmingtal zur frühen Führung (1.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte das Heimteam den Vorsprung. Mit dem 3:0 von Michael Grandl für Lobmingtal war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.). Florian Schreimaier schoss die Kugel zum 1:3 für Kobenz über die Linie (22.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Elias Gruber, als er das 4:1 für SV Lobmingtal besorgte (24.). SV Union Rainers Kobenz/Kn. ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Lobmingtal.

Der zweite Abschnitt endet 7:1

In der 54. Minute lenkte Elias Wilding den Ball zugunsten von SV Union Kobenz ins eigene Netz. SV Lobmingtal baute die Führung aus, indem Maurice Mitteregger zwei Treffer nachlegte (55./60.). SV Lobmingtal überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:2 (69.). Jan Hatz vollendete zum zehnten Tagestreffer in der 77. Spielminute. Grandl gelang ein Doppelpack (83./87.), mit dem er das Ergebnis auf 10:2 hochschraubte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Hatz, der das 11:2 aus Sicht von Lobmingtal perfekt machte (88.). Als der Schiedsrichter das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Kobenz besiegelt.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Lobmingtal in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte Lobmingtal in der Unterliga Nord B kaum jemand das Wasser reichen, was die 22 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte Lobmingtal an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Lobmingtal drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

SV Union Rainers Kobenz/Kn. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte SV Union Kobenz bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt SV Lobmingtal bei USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf an, während Kobenz drei Tage zuvor USV Krakaudorf empfängt.

Startformationen:

Lobmingtal: Gabriel Grgic - Elias Wilding, Manuel Schwandter, Florian Freigassner, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Elias Gruber, Julian Kaiser, Fabian Plöbst

Kobenz: Julian Radlingmayr, Patrick Eichberger, Julian Holzegger, Martin Eichberger, Matthias Güttl, Alexander Holzer, Florian Schreimaier, Mario Anditsch, Daniel Hammer (K), Andreas Toih, Michael Stock



Sportplatz Lobmingtal, 300 Zuseher, SR: Qunaj Binak

Fotocredit: SV Lobmingtal

by: Roo

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 11:2 (4:1)

88 Jan Hatz 11:2

87 Michael Grandl 10:2

83 Michael Grandl 9:2

77 Jan Hatz 8:2

69 Fabian Ploebst 7:2

60 Maurice Mitteregger 6:2

55 Maurice Mitteregger 5:2

54 Eigentor durch Elias Wilding 4:2

24 Elias Gruber 4:1

22 Florian Schreimaier 3:1

19 Michael Grandl 3:0

12 Fabian Ploebst 2:0

1 Fabian Ploebst 1:0