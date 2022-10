Sieben auf einen Streich: Spielfreudige Zeltweger deklassieren Krakaudorf

Details Freitag, 07. Oktober 2022 22:50

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Zeltweg und USV Krakaudorf mit dem Endstand von 7:0. An der Favoritenstellung ließ FC Zeltweg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Krakaudorf einen Sieg davon.

Derzeit vertritt der Co-Trainer Peter Skrivanek erfolgreich den verhinderten Cheftrainer Mandi Unger.

Die Zeltweger spielen mit dem Aufsteiger Katz und Maus

Christian Hoffelner brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Manuel Tafeit erhöhte für Zeltweg auf 2:0 (22.). Lukas Sekic brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (24.). Zwei schnelle Treffer von Selmir Bakic (38.) und Tafeit (43.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von FC Zeltweg. Zeltweg dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Amer Pajic vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 57. Spielminute. Adhurim Veseli baute den Vorsprung von FC Zeltweg in der 78. Minute aus. Am Ende fuhr FC Zeltweg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Zeltweg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man USV Krakaudorf in Grund und Boden spielte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Zeltweg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. An FC Zeltweg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Nord B. Nur einmal gab sich Zeltweg bisher geschlagen.

Krakaudorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Zwölf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf alles andere als positiv. USV Krakaudorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Krakaudorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: FC Zeltweg kassierte insgesamt gerade einmal 0,7 Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Samstag reist Zeltweg zu FC Rohrer Proleb, zeitgleich empfängt USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg.

Startformationen:

Zeltweg: Julian Hasler - Antonio Sekic, Selmir Bakic, Christian Krug, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Lukas Sekic, Amer Pajic, Lukas Daniel Hasler - Manuel Tafeit (K), Christian Hoffelner

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Lukas Thanner, Mario Josef Pirker, Martin Griesser - Fabian Weißenbacher, Dominik Eder (K), Alexander Schweiger, Almedin Mulaosmanovic - Gergö Simon, Rafael Selman Shatri



Aichfeldstadion, 100 Zuseher, SR: Markus Pöllabauer

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

