Bilder-Galerie: St. Peter/F. zwingt beim Hit St. Lorenzen/K. in die Knie

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 17:37

Am Sonntag kam es in der Unterliga Nord B zum Rundenhammer SV St. Lorenzen/Kn. gegen den SC ZINK St. Peter/Freienstein. Und bei diesem Duell Zweiter gegen Erster hatten letztlich die Gäste die Nase vorne. Einmal mehr bewies dabei Ardian Berisha sein Tornäschen. Für den zweiten Treffer sorgte dann Bana Camara. Berisha traf in den bisherigen 11 Spielen schon 21-mal ins Schwarze. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass St. Peter/Fr. kurz vor dem Herbstmeistertitel steht. Aktuell weist man zwei Runden vor Schluss einen Fünfpunkte-Vorsprung auf. Hier geht's zur Bilder-Galerie (by: Richard Purgstaller)