Derbysieg: Aufsteiger Krakaudorf legt die Unzmarkter auf das Kreuz

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 03:40

Am 11. Spieltag traf der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf auf den SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg. Bei diesem prestigeträchtigen Derby hatte letztlich der Gastgeber die Nase vorne. Was gleichbedeutend damit war, dass der Nachzügler wertvolle Punkte gutschreiben konnte.

"Matchwinner" mit seinen beiden Treffern war der Krakaudorfer Angreifer Rafael Shatri.

Krakaudorf legt die Basis für den Erfolg

Vom Start weg kommt es zum Klingenkreuzen zweier Mannschaften die sich auf Augenhöhe begegnen. Dann kommt es mit den ersten Torchancen gleich zu den ersten beiden Treffern für den Gastgeber. 16. Minute: Der Gästekeeper prallt mit einem eigenen Verteidiger zusammen. Der Ball kullert Rafael Shatri vor die Beine, der keine Mühe hat das 1:0 zu erzielen. 18. Minute: Außerhalb des Sechzehners zieht Rafael Shatri ab, der per Querlatte zum 2:0 in die Maschen trifft. Von diesem Doppelschlag sollten sich die Unzmarkter dann in weiterer Folge nicht mehr erholen. Mit diesem Zweitorevorsprung geht es auch ab in die Halbzeitpause.

Die Unzmarkter Bemühungen bleiben unbelohnt.

Gleich nach Wiederbeginn schrammen die Gäste nur knapp am Anschlusstor vorbei. Jetzt sind die Reiter-Mannen am Drücker. Da scheint das Pausengespräch Früchte zu tragen. Aber Schlussmann Spreitzer und seine Vorderleute lassen nichts anbrennen zu bzw. versteht man es hervorragend, die Schotten dicht zu halten. Die Unzmarkter gelangen nun zu Möglichkeiten im Minutentakt. Aber die Defensivabteilung der Krakaudorfer gibt sich keine Blöße bzw. gelingt es mit vereinten Kräften die Null zu halten. In der Schlussphase sind dann die Hausherren wieder Herr der Lage. Aber zu einem weiteren Treffer sollte es nicht mehr reichen. Was auch nicht mehr nötig ist: Krakaudorf schlägt Unzmarkt mit 2:0.

USV KRAKAUDORF . SV UNZMARKT 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (16. R. Shatri), 2:0 (18. R. Shatri)

Stimme zum Spiel:

Alexander Jesner, Trainer Krakaudorf:

"Das war in Hinblick auf die Tabelle ein ganz wichtiger Sieg für uns. Unzmarkt war ein ebenbürtiger Gegner. Aber im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Wir verrichteten eine starke Defensivarbeit. Was dann letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg war."

Startformationen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marco Spreitzer - Paul Feuchter, Christoph Kogler, Alexander Schweiger, Mario Josef Pirker - Manuel Macheiner, Dominik Eder (K), Tobias Georg Moser - Gergö Simon, Rafael Selman Shatri, Almedin Mulaosmanovic

SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg: Claudio Wieland - Manuel Schnalzer, David Jesche, Kevin Reiter, Raphael Trattner (K) - Martin Romirer, Manuel Petz - Julian Ruttnig, Toni Sekic, Julian Emanuel Zefferer, Nemanja Makic

Alpenstadion, 150 Zuseher, SR: Sascha Koprivnik

Fotocredit: RIPU

by: Roo