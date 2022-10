FSC Pöls und Trainer Gottfried Moser trennen sich einvernehmlich

Details Mittwoch, 19. Oktober 2022 09:37

In der Unterliga Nord B rangiert der FSC Zellstoff Pöls mit nur 3 Punkten aus 11 Spielen an der letzten Tabellenposition. Auch das Torverhältnis von 10:32 ist nicht wirklich eine Offenbarung. Demzufolge ist es auch keine große Überraschung, dass der Langzeittrainer Gottfried Moser, das Feld räumen muss. In den noch zwei ausständigen Herbstpartien wird die Mannschaft vorübergehend interimistisch betreut. Am Wochenende wartet auf die Pölser das Heimspiel gegen den Aufsteiger Krakaudorf. Der Herbst-Durchgang klingt dann mit dem Auswärtsspiel in Proleb aus.

Fünf Jahre lang war Gottfried Moser Trainer in Pöls. Jetzt wurde er aufgrund der Erfolgslosigkeit zuletzt, abgelöst.

Eine fünfjährige Ära geht zu Ende

Nach fünf erfolgreichen Saisonen beim FSC Pöls kam es zur einvernehmlichen Auflösung der Zusammenarbeit mit Trainer Gottfried Moser. Die Spieler des FSC waren nicht mehr in der Lage, die Vorgaben des Trainers umzusetzen, wie der letzte Tabellenplatz in der Unterliga Nord B deutlich zeigt. Der FSC Zellstoff Pöls bedankt sich Trainer Moser sowie bei seinem Co-Trainer Martin Brandtner für die ausgezeichnete Arbeit, die die beiden Herren seit 2018 für den Verein geleistet haben. Für die beiden letzten Spiele des Herbstdurchgangs übernehmen Mario Intersberger und Thomas Krammer das Kommando.

Fotocredit: RIPU

by: Roo