Acht-Tore-Spektakel: SC St.Peter-Freienstein auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:17

Bei SC St.Peter-Freienstein holte sich Kraubath eine 3:5-Schlappe ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Ardian Berisha markierte einen Doppelpack

Die Hausherren drückten vom Start weg voll auf die Tube und führten bereits nach 27 Minuten mit 3:0. Neko Cananaro (5.), Ardian Berisha (7.) und Bana Camara trafen für ihr Team ins Tor. Mit dem 3:0 schien die Partie mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Doch die Hausherren hatten die Rechnung ohne die Gegner gemacht, die sich nie aufgaben und trotz Rückstandes weiter drauf blieben.

In Minute 37 verkürzte Kevin Antoniol auf 1:3 - nur sieben Minuten später - der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, korrigierte Camara mit seinem zweiten Treffer (44.) das Zwischenresultat auf 4:1. SC ZINK St.Peter-Freienstein dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Bana Camara traf zweimal

Nach dem Wiederbeginn wurde es trotz des großen Vorsprungs der Hausherren noch einmal spannend. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 72. Minute machte Antoniol zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum Spitzenreiter war jedoch weiterhin groß. Dejan Radakovic ließ sich in der 83. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:4 für TUS Kraubath. Die Partie wurde jetzt nocheinmal brandheiß - es roch nach einem Ausgleich.

In der Nachspielzeit besserte Berisha seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SC St.Peter-Freienstein erzielte. Schlussendlich verbuchte SC ZINK St.Peter-Freienstein gegen Kraubath einen Heimerfolg.

Wer soll SC St.Peter-Freienstein noch stoppen? SC ZINK St.Peter-Freienstein verbuchte gegen TUS Kraubath die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord B weiter an. Erfolgsgarant von SC St.Peter-Freienstein ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 43 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von SC ZINK St.Peter-Freienstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte SC St.Peter-Freienstein lediglich eine Niederlage ein. Mit vier Siegen in Folge ist SC ZINK St.Peter-Freienstein so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kraubath muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 17 ergatterten Punkten steht der Gast auf Tabellenplatz sieben. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat TUS Kraubath momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SC St.Peter-Freienstein auf TSV Raiffeisen Neumarkt, Kraubath spielt am selben Tag gegen SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Wir haben uns leider das Leben selber schwer gemacht. Wir haben nach dem 3:0 aufgehört Fußball zu spielen. Ohne Aggressivität und Zweikampf geht es auch gegen eine ambitionierte Mannschaft von Kraubath nicht."

Unterliga Nord B: SC ZINK St.Peter-Freienstein – TUS Kraubath, 5:3 (4:1)

94 Ardian Berisha 5:3

83 Dejan Radakovic 4:3

72 Kevin Antoniol 4:2

44 Bana Camara 4:1

37 Kevin Antoniol 3:1

27 Bana Camara 3:0

7 Ardian Berisha 2:0

5 Neko Cananaro 1:0

Startformationen:

SC ZINK St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Kevin Kutlesa, Rene Preidler (K), Neko Cananaro - Mario Fratzl, Marvin Auffinger, Christian Niederl, Alexander Frewein, Niklas Heiland - Ardian Berisha, Bana Camara

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Christian Berinde, Martin Wallner (K), Alex Breban, Kevin Antoniol, Dejan Radakovic, Philipp Rudolph, Oliver Hauser, Chima Ariwodo, Marko Horvat

by René Dretnik

Foto: Jürgen Auffinger