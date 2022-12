Zurück zu alter Stärke: In Zeltweg stehen die Zeichen der Zeit auf Sturm

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 18:19

Beim Fußballclub Zeltweg blickt man auf eine sehr ruhmreiche Vergangenheit zurück. War man doch fester Bestandteil in der Landesliga bzw. Regionalliga Mitte und verstand es dort sehr beachtlich abzuliefern. Doch seit Anfang der 2000-er Jahre ticken die Uhren im Aichfeld anders bzw. gilt es seitdem kleinere Brötchen zu backen. So heißt der Alltag vorerst 7 Jahre lang Oberliga Nord (2005 bis 2012). Daraufhin gelingt es wiederum Liga-Luft zu schnuppern. Aber seit geraumer, derzeit absolviert man das 5. Jahr, ist man fester Bestandteil in der Unterliga Nord B. Eine Spielklasse der man zuletzt 81/82 angehörte. Aber das Engagement und der Kampfgeist sind bei den Zeltwegern nicht verloren gegangen. Im Vorjahr schrammte man nur um Haaresbreite am Meistertitel vorbei. Auch diesmal ist man wieder voll involviert im Titelkampf.

Das Zeltweger Trainderduo Peter Skrivanek (links) und Manfred Unger stand Ligaportal.at Rede und Antwort.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der guten Hinrunde?

"Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden, zumal wir nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer liegen. Beachtlich auch unsere Siegesserie im letzten Drittel der Herbstrunde. Ist es uns doch gelungen 5 Siege infolge einzufahren und das bei 26:2-Toren. Das Ziel in der Rückrunde muss es sein, dort anschließen zu können."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Das Heimprogramm für die Spieler hat am 5. Dezember begonnen. Trainingsbeginn wird der 23. Jänner sein und wir werden versuchen das eine oder andere Training auf normalen Rasen abzuhalten. Damit wir uns so schnell als möglich auf unsere Spielweise konzentrieren können."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Derzeit sind keine Zu- bzw. Abgänge bekannt. Mal sehen was bis zum Transferschluss noch so alles passiert."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Eventuell die Chancenauswertung, aber alles wird an dieser Stelle nicht verraten ;-)) Positiv zu erwähnen gilt es, dass wir nur eine einzige Niederlage zu verzeichnen haben. Was soviel bedeutet dass das gesamte Defensivverhalten der Mannschaft schwer in Ordnung war."

Wie schätzt Ihr die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Favorit ist St. Peter/Freienstein, gefolgt von St. Lorenzen, wir fühlen uns in der Außenseiterrolle recht wohl."

Welche Teams haben Euch besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überraschend stark abgeliefert haben die Lobmingtaler, die in der vorderen Tabellenhälfte mitmischen. Potenzial für weiter vorne bzw. unterm Wert geschlagen wurden die Neumarkter."

Welchen Tabellenplatz habt Ihr für Eure Mannschaft ins Auge gefasst?

"In der Endabrechnung stellen wir uns schon einen Platz in den Top-3 vor."

Verfolgen bzw. habt Ihr die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

"Ja natürlich. Unglaublicher moderner Tempofußball einerseits. Und Richtung Finale hin, sehr geprägt von den unterschiedlichsten Spielsystemen, anderseits."

