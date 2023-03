8:1 in Kraubath - Munteres Zeltweger Bestschießen

Details Samstag, 18. März 2023 18:01

Endlich rollt das runde Leder auch in der Unterliga Nord B wieder. Dabei deutet vieles auf einen Titel-Dreikampf hin. Der FC Zeltweg erfüllte seine Pflicht beim TUS Kraubath schon einmal. Als die klar überlegene Mannschaft schoss man den Gastgeber richtiggehend vom Platz.

Kapitän Manuel Tafeit brachte die Zeltweger mit einem lupenreinen Hattrick frühzeitig auf die Siegerstraße.

Manuel Tafelt schnürt einen Hattrick

Das Spiel ist gerade einmal 5 Minuten alt, schon steht es 0:1. Kapitän Manuel Tafelt versenkt einen zu Recht gegebenen Elfmeter. 13. Minute: Neuer Spielstand 0:2. Lukas Sekic trifft zuvor nur die Stange; beim Abpraller steht dann wieder Manuel Tafeit goldrichtig. In der 17. Minute erhöht dann Tafelt auf 0:3. Im Duell eins gegen eins lässt er dem Schlussmann keine Abwehrchance. Chima Ariwodo sorgt dann mit dem 1:3 für ein Kraubather Zwischenhoch. Der Boss am Grasgrün sind aber die Zeltweger. Christian Krug (32.) und Amer Pajic (45.) sorgen für den 1:5-Halbzeitstand.

Kraubath steht auf verlorenen Posten

Die Würfel in dieser Begegnung sind aufgrund der Zeltlweger Überlegenheit frühzeitig gefallen. Die Gäste kontrollieren weiterhin das Spiel. In der 63. Und 65. Minute erhöht die Unger-Truppe den Spielstand auf 1:7. In die Schützenliste können sich dabei Mitja Repas (Eigentor) und Albin Kicaj eintragen. Kurze Zeit später fällt der nächste Treffer auf Seiten der Zeltweger Grün Weißen. Stefan Dankowicz lässt sich dabei nicht lange bitten. Das war es dann gewesen. Dem Titelaspiranten ist es wunschgemäß gelungen in die Punktejagd zu starten.

Sport. Leiterin Alexandra Preiss (Zeltweg)

„Wir waren vom Hattrick begünstigt. Danach sind wir nie in Gefahr geraten. Mit einem solchen Auswärtserfolg in das Frühjahr zu starten, das hat schon was.“

Kraubath muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat TUS Kraubath momentan auf dem Konto.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Kraubath festigte Zeltweg den dritten Tabellenplatz. An FC Zeltweg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Nord B. Zeltweg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Zeltweg neun Siege, vier Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit sechs Begegnungen hat Zeltweg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für TUS Kraubath ist SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg (Samstag, 15:00 Uhr). FC Zeltweg misst sich am selben Tag mit SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz (14:00 Uhr).

Unterliga Nord B: TUS Kraubath – FC Zeltweg, 1:8 (1:5)

74 Stefan Dankowycz 1:8

66 Albin Kicaj 1:7

63 Eigentor durch Mitja Repas 1:6

45 Amer Pajic 1:5

30 Christian Krug 1:4

24 Chima Ariwodo 1:3

15 Manuel Tafeit 0:3

12 Manuel Tafeit 0:2

4 Manuel Tafeit 0:1

