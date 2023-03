Lastminute-Treffer: Pölser sichern sich in Weißkirchen einen Punkt

Details Sonntag, 19. März 2023 16:57

Jetzt rollt das runde Leder auch in der Unterliga Nord B wieder. Dabei ging es beim Rückrundenstart darum, ob sich im unteren Tabellenbereich, Weißkirchen oder Pöls Punkte holen können. Sein Debüt als Spieler-Trainer gab dabei Sigi Simbürger auf Seite des FC Weißkirchen.

Weißkirchen-Spielertrainer Sigi Simbürger lieferte ein erfolgreiches Debüt ab

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg bekommen die Zuseher eine abwechslungsreiche Begegnung präsentiert. In der 8. Minute ist es Andreas Gruber, der für Weißkirchen nur Aluminium trifft. Was folgt sind weitere Tormöglichkeiten. Aber der Ball will den Weg über die Torlinie nicht finden. Auch die Restzeit in der ersten Hälfte verläuft dann torlos - Halbzeitstand: 0:0.

Es kommt zu einer hektischen Schlussphase

Im zweiten Durchgang ist es dann der Gastgeber, der spielerisch die Nase vorne hat. Aber trotz heftiger Bemühungen, die Lücke im Pölser Defensiv-Konstrukt wird nicht gefunden. Als man schon allerorts mit dem 0:0-Remis rechnet, kommt es doch noch zu zwei Toren. 86. Minute: Stefan Marchl bringt den Gastgeber mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später gibt es Elfmeter für Pöls. Aber FCW-Keeper Jakob Rössler verhindert mit einer Glanzparade eInen Gegentreffer. In der 89. Minute kommt es aber doch noch zum Ausgleich. Marco Berghofer nützt eine Unachtsamkeit des Torhüters zum 1:1-Unentschieden.

Sport. Leiter Jürgen Holzer (Weißkirchen)

„Die Punkteteilung geht soweit in Ordnung. Die Spielanteile hielten sich die Waage. Trotzdem nach dem späten 1:0 muss man die Partie in trockene Tücher bringen. Das 1:1-Remis in der 89. Minute war, wegen des Tormannfehlers, eine bittere Geschichte. Aber wir haben einen Platz gutgemacht, das nehmen wir gerne mit.“

Weißkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Ausbeute der Offensive ist beim Schlusslicht verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Raiffeisen Weißkirchen noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit nur 15 Treffern stellt Pöls den harmlosesten Angriff der Unterliga Nord B. Drei Siege, ein Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. FSC Pöls ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste FSC Pöls die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Pöls trotzdem und steht nun auf Rang elf.

Am kommenden Sonntag tritt FC Weißkirchen bei FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld an, während Pöls einen Tag zuvor SV Lobmingtal empfängt.

Unterliga Nord B: FC Raiffeisen Weißkirchen – FSC Pöls, 1:1 (0:0)

90 Marco Berghofer 1:1

87 Stefan Marchl 1:0

