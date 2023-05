St. Peter-Freienstein weiter auf Titelkurs - klarer Sieg in Lobmingtal

Details Sonntag, 21. Mai 2023 14:07

SC St.Peter-Freienstein setzte sich standesgemäß gegen Lobmingtal mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC Pürcher St.Peter-Freienstein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel war SV Lobmingtal bei der deutlichen 2:6-Pleite unter die Räder gekommen. St. Peter bleibe damit weiter auf Titelkurs. Drei Runden vor Schluss liegt der Klub vier Punkte vor Verfolger St. Lorenzen.

Das Spiel mit zwei nach vorne agierenden Mannschaften. Für das 1:0 von SC St.Peter-Freienstein zeichnete Ardian Berisha verantwortlich (17.) - Flanke von links auf Berisha und der mit einem überlegten Kopfball über den Goalie hinweg ins lange Eck. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Christian Niederl nutzte die Chance für den Ligaprimus und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz - Ballverlust im Spielaufbau, Berisha legt quer und Niederl schiebt ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Lobmingtaler. Mit dem 3:0 von Berisha für SC Pürcher St.Peter-Freienstein nach schönem Pass in die Schnittstelle war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Den Vorsprung des Gasts ließ Marvin Auffinger in der 87. Minute anwachsen - er zieht von der Strafraumgrenze ab und trifft. Lobmingtal kam kurz vor dem Ende durch Michael Grandl zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC St.Peter-Freienstein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Lobmingtal.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Lobmingtal den neunten Rang des Klassements. Sieben Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SV Lobmingtal waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Pürcher St.Peter-Freienstein 57 Zähler zu Buche. 73 Tore – mehr Treffer als SC St.Peter-Freienstein erzielte kein anderes Team der Unterliga Nord B. Seit zehn Begegnungen hat SC Pürcher St.Peter-Freienstein das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Freitag trifft Lobmingtal auf TUS Kraubath, SC St.Peter-Freienstein spielt tags darauf gegen SV St. Lorenzen/Kn.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger (Trainer St. Peter): "Verdienter Sieg meiner Mannschaft, über die ganze Zeit das spielbestimmende Team. Dennoch auch Respekt an Lobmingtal, die nie aufgegeben haben und trotz Ausfällen alles gegeben haben!"

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 1:4 (0:2)

90 Michael Grandl 1:4

87 Marvin Auffinger 0:4

48 Ardian Berisha 0:3

33 Christian Niederl 0:2

17 Ardian Berisha 0:1

