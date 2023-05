St. Peter-Freienstein nach Sieg über St. Lorenzen frühzeitig Meister

Details Sonntag, 28. Mai 2023 17:36

St. Lorenzen kehrte vom Auswärtsspiel gegen SC St.Peter-Freienstein mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Pürcher St.Peter-Freienstein die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter einen Auswärtscoup gelandet und einen 2:0-Erfolg geholt. St. Peter sichert sich damit zwei Runden vor Saisonende den Meistertitel.

Klare Führung

Es dauert eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. St. Peter ist überlegen, vorerst gelingt aber kein Treffer. Nach 26 Minuten ist es dann aber so weit: Christian Niederl erzielte vom Elfmeterpunkt vor 250 Zuschauern das 1:0, nachdem man kurz zuvor schon eine tolle Chance vergeben hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Ardian Berisha die Führung von SC St.Peter-Freienstein aus - er wird per hohem Ball geschickt und trifft genau ins Kreuzeck. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.



St. Lorenzen verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang macht St. Peter weiter und will nachlegen. In Folge eines Konter fällt dann das 3:0. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Berisha bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.). Den gebrauchten Tag von SV St. Lorenzen/Kn. unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Stefan Sperdin durch eine Rote Karte (72.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ardian Jasari für einen Treffer sorgte (103.). Am Schluss schlug SC Pürcher St.Peter-Freienstein St. Lorenzen vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC St.Peter-Freienstein 60 Zähler zu Buche. Mit nur 25 Gegentoren hat SC Pürcher St.Peter-Freienstein die beste Defensive der Unterliga Nord B. Elf Spiele ist es her, dass SC St.Peter-Freienstein zuletzt eine Niederlage kassierte.

SV St. Lorenzen/Kn. hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Lorenzen bisher 16 Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SC Pürcher St.Peter-Freienstein ist TUS Kraubath auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). SV St. Lorenzen/Kn. misst sich zur selben Zeit mit TSV Raiffeisen Neumarkt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger (Trainer St. Peter): "Verdienter Meister über die ganze Saison! Ich bin super stolz auf die Jungs. Jetzt freuen wir uns auf die Oberliga und die Derbys gegen St.Michael und Trofaiach."

Unterliga Nord B: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – SV St. Lorenzen/Kn, 3:1 (2:0)

103 Ardian Jasari 3:1

61 Ardian Berisha 3:0

42 Ardian Berisha 2:0

18 Christian Niederl 1:0

