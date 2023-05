St. Margarethen feiert klaren Sieg gegen Neumarkt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 17:38

Erfolglos ging der Auswärtstermin von TSV Neumarkt bei FC St. Margarethen/Kn. über die Bühne. Neumarkt verlor das Match mit 0:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Margarethen wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.

Lukas Weber brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld über die Linie (24.) - schöner Treffer. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte FC St. Margarethen/Kn. einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 50. Minute brachte Michael Steinberger das Netz für St. Margarethen zum Zappeln schöner Spielzug und schon steht es 2:0. Hubert Bichler legte in der 53. Minute zum 3:0 für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nach. Am Ende stand FC St. Margarethen/Kn. als Sieger da und behielt mit dem 3:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Auswärts stark

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von St. Margarethen. Auf heimischem Rasen schnitt FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld jedenfalls ziemlich schwach ab (6-3-3). Trotz des Sieges bleibt FC St. Margarethen/Kn. auf Platz drei. Die Offensive von St. Margarethen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch TSV Raiffeisen Neumarkt war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld in dieser Spielzeit zu. Nur dreimal gab sich FC St. Margarethen/Kn. bisher geschlagen. 14 Spiele währt bereits die Serie, in der St. Margarethen ungeschlagen ist.

Kurz vor Saisonende besetzt TSV Neumarkt mit 36 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Während FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei SV Union Rainers Kobenz/Kn. gastiert, steht für Neumarkt einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV St. Lorenzen/Kn. auf der Agenda.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Obwohl man bei beiden Mannschaften merkte, dass die Saison dem Ende zugeht und die nötige Anspannung draußen war, konnte man ihnen das Bemühen nicht abstreiten. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Durch zwei schnelle Tore nach der Pause durch mustergültige Vorlagen von Florian Wechselberger war das Spiel dann entschieden."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – TSV Raiffeisen Neumarkt, 3:0 (1:0)

53 Hubert Bichler 3:0

50 Michael Steinberger 2:0

24 Lukas Weber 1:0

