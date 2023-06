Steinberger schießt St. Margarethen zum Sieg in Kobenz

Details Montag, 05. Juni 2023 13:15

SV Union Rainers Kobenz/Kn. und FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. SV Union Kobenz war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit FC St. Margarethen/Kn. gefunden.

Thomas Kargl ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für die Gäste. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. St. Margarethen musste den Treffer von Alexander Holzer zum 1:1 hinnehmen (63.). Für das zweite Tor von Kobenz war Markus Feldbaumer verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:1 besorgte. Geschockt zeigte sich FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nicht. Nur wenig später war Florian Wechselberger mit dem Ausgleich zur Stelle (77.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Christoph Bergmayer von FC St. Margarethen/Kn. musste vorzeitig zum Duschen (79.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Michael Steinberger einen Treffer für St. Margarethen im Ärmel hatte (90.). Am Ende schlug FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld SV Union Rainers Kobenz/Kn. auswärts.

SV Union Kobenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte der Gastgeber im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Kobenz alles andere als positiv. SV Union Rainers Kobenz/Kn. musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

FC St. Margarethen/Kn. sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Mit 71 geschossenen Toren gehört St. Margarethen offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Nord B. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Seit 15 Begegnungen hat FC St. Margarethen/Kn. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für SV Union Kobenz ist SV St. Lorenzen/Kn. auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). St. Margarethen misst sich zur selben Zeit mit USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter): "Wie so oft am kleinen Platz in Kobenz haben wir uns sehr schwer getan. Durch einen Kraftakt nach dem 1:2 konnten wir das Spiel noch drehen. Der Siegestreffer in der letzten Minute war natürlich glücklich, jedoch nicht unverdient. Jetzt wollen wir in der letzten Runde nochmal einen Heimsieg einfahren und danach beim Sommerfest die sehr gute Saison mit unseren Fans feiern."

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 2:3 (0:1)

90 Michael Steinberger 2:3

77 Florian Wechselberger 2:2

74 Markus Feldbaumer 2:1

63 Alexander Holzer 1:1

28 Thomas Kargl 0:1

