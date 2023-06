Klarer Sieg: St. Margarethen schickt Krakaudorf in die Gebietsliga

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:27

FC St. Margarethen/Kn. erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen USV Krakaudorf. Die Beobachter waren sich einig, dass Krakaudorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. St. Margarethen hatte mit 7:0 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Thomas Kargl markierte in der vierten Minute die Führung. In der 17. Minute brachte Florian Wechselberger das Netz für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld zum Zappeln. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Michael Steinberger schien die Partie bereits in der 49. Minute mit FC St. Margarethen/Kn. einen sicheren Sieger zu haben. Durch ein Eigentor von Christoph Kogler verbesserte St. Margarethen den Spielstand auf 4:0 für sich (50.). David Hlebaina war es, der in der 51. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld unterbrachte. Der fünfte Streich von FC St. Margarethen/Kn. war Steinberger vorbehalten (79.). St. Margarethen überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 (82.). Kurz vor Ultimo war noch Martin Griesser zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf verantwortlich (85.). Letztlich feierte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld gegen den Tabellenletzten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für FC St. Margarethen/Kn. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. St. Margarethen bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 77:32 dasteht. Zum Saisonende blickt FC St. Margarethen/Kn. auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 17 Siege, sechs Unentschieden und lediglich drei Pleiten. St. Margarethen lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nun schon seit 16 Spielen ungeschlagen.

Mit 91 Gegentreffern stellte USV Krakaudorf die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff der Gäste fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 35 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Krakaudorf. USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf sammelte im Saisonverlauf gerade einmal vier Siege, fünf Remis und 17 Niederlagen. USV Krakaudorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Da schon vor der Begegnung feststand, dass es weder für uns noch für Krakaudorf eine Relegation geben würde, spielten die Spieler auf beiden Seiten befreit auf und es wurde ein munteres Bestschießen. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, vor allem unserer jungen Spieler sehr zufrieden. Der SC St. Peter ist der verdiente Meister, der FC 97 der verdiente Vizemeister! Nach dem Spiel wurde der Vizemeistertitel natürlich gebührend gefeiert."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 6:2 (2:0)

85 Martin Griesser 6:2

82 Jakob Reumueller 6:1

79 Michael Steinberger 5:1

51 David Hlebaina 4:1

50 Eigentor durch Christoph Kogler 4:0

49 Michael Steinberger 3:0

17 Florian Wechselberger 2:0

4 Thomas Kargl 1:0

