Proleber Vier-Tore-Gala: Schinninger schießt SV Union Kobenz ab!

Details Sonntag, 06. August 2023 12:50

Gegen FC Rohrer Proleb holte sich SV Union Rainers Kobenz/Kn. eine 2:4-Schlappe ab. Nach einer torlosen ersten Halbzeit wurden die 130 Besucher im zweiten Durchgang mit sechs Treffern verwöhnt - Markus Schinninger zeichnete dabei gleich für vier verantwortlich.

Markus Schinninger traf viermal ins Schwarze

Zur Pause stand es noch 0:0

In den ersten 45 Minuten waren die Kontrahenten ebenbürtig - beide Teams kamen zu guten Chancen. Den Proleber Rückstand verhinderte Torhüter Luca Liebmann, der zweimal rettete. Kobenz hatte kurz vor dem Halbzeitende Glück - ein Schuss der Proleber krachte ans Aluminum. Schiedsrichter Peter Axnix setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Offener Schlagabtausch in Hälfte zwei

Im zweiten Spielabschnitt ging es Schlag auf Schlag: Andreas Toih brach für SV Union Kobenz den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Jetzt kam der große Auftritt eines Proleber Spielers: Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Markus Schinninger mit den Treffern (68./70./74.) zum 3:1 für FC Proleb. Mit dem zweiten Treffer von Toih rückte Kobenz wieder ein wenig an FC Rohrer Proleb heran (82.). Schinninger führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (85.). Letzten Endes ging FC Proleb im Duell mit SV Union Rainers Kobenz/Kn. als Sieger hervor.

SV Union Kobenz tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei TUS Coconut Spielberg an. Bereits zwei Tage vorher reist FC Proleb zu FC Zeltweg.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Gingl, Trainer FC Proleb:

"Die erste Halbzeit war ziemlich durchwachsen. Meine Jungs waren ein wenig nervös, und haben dem Gegner mehr Platz gelassen. Im zweiten Durchgang zeigten sie sich von ihrer besten Seite und haben die Aufgaben gut umgesetzt. Aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte war der Sieg verdient."

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FC Rohrer Proleb, 2:4 (0:0)

85 Markus Schinninger 2:4

82 Andreas Toih 2:3

74 Markus Schinninger 1:3

70 Markus Schinninger 1:2

68 Markus Schinninger 1:1

62 Andreas Toih 1:0

Aufstellungen:

Kobenz: Daniel Stangl, Christian Zachorjansky, Markus Feldbaumer (K) (83. Schreimaier), Patrick Eichberger, Julian Holzegger, Martin Eichberger (75. Nothnagel), Michael Wolf, Mario Anditsch, Tobias Feldbaumer, Andreas Toih, Michael Stock

Proleb: Luca Sebastian Liebmann - Philip Vielhaber (K), Emir Mujanovic (66. Steiner) - Markus Schinninger, Bernd Gaugl, Sahsudin Smajlovic (HZ Hofer), Marcel Doppelreiter (66. Haffellner), Kevin-Marcel Peternel, Stefan Pusterhofer - Luca Koraus (80. Peternel), Jonas Mandl (66. Angerer)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei