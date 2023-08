Zeltweg schießt Proleb mit 7:0 ab und erobert Tabellenführung

Details Sonntag, 13. August 2023 07:23

FC Zeltweg erteilte FC Rohrer Proleb eine Lehrstunde und gewann mit 7:0. Die Gastgeber ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance und eroberten mit dem klaren Sieg gleich die Tabellenführung.

Klare Sache

Die Zeltweger sind von Beginn an das stärkere Team. 23 Minuten hält das Proleber Abwehrbollwerk stand, dann war es aber so weit. Das 1:0 war das Verdienst von Manuel Tafeit. Er war vor 177 Zuschauern in der 23. Minute zur Stelle. Während Proleb sich schwer tut. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Christian Hoffelner den Vorsprung von Zeltweg auf 2:0 (40.). Die Gastgeber hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Chancenlose Zeltweger

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Proleber. Marcel Gruber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Spitzenreiter (48.). Doppelpack für FC Zeltweg: Nach seinem zweiten Tor (54.) markierte Tafeit wenig später seinen dritten Treffer (57.). In der 60. Minute legte Gruber zum 6:0 zugunsten von Zeltweg nach. Hoffelner schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 7:0 für FC Zeltweg in die Höhe. Bernd Gaugl verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von FC Proleb war das Spiel nach einer Roten Karte in der 83. Minute vorzeitig beendet. Letztlich feierte Zeltweg gegen FC Rohrer Proleb nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:0-Heimsieg.

Die insgesamt 26 Matches bescherten Zeltweg in der vergangenen Saison 47 Punkte und den vierten Platz.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist FC Proleb eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Rohrer Proleb im Mittelfeld der Tabelle. In der vergangenen Spielzeit fand sich FC Proleb mit 31 Punkten zum Saisonende auf dem siebten Rang wieder.

Am kommenden Samstag trifft FC Zeltweg auf Atus Raika Niklasdorf, FC Rohrer Proleb spielt tags darauf gegen TUS Coconut Spielberg.

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – FC Rohrer Proleb, 7:0 (3:0)

70 Christian Hoffelner 7:0

60 Marcel Gruber 6:0

57 Manuel Tafeit 5:0

54 Manuel Tafeit 4:0

48 Marcel Gruber 3:0

40 Christian Hoffelner 2:0

23 Manuel Tafeit 1:0

