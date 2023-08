Lintschinger rettet Murau in St. Margarethen einen Zähler

Details Sonntag, 13. August 2023 21:51

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld und SVU Murau verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Erst in der Schlussphase gelang den Murauern der Ausgleich und man sicherte sich einen Punkte. Bis zur 83. Minute führten die Gastgeber mit 1:0.

Guter Start der Heimischen

Bereits in der 4. Spielminute hatten die Heimischen eine 100 %-ige Tormöglichkeit. Nach einem Freistoß stand plötzlich Steinberger komplett alleine am Fünfer und brachte den Ball nicht im Murauer Tor unter, sein Schuss fiel zu schwach aus, sodass Murau Goalie David Miedl ohne Probleme klären konnte. In der 17. Minuten spielten die Murauer einen guten Angriff, Florian Sperl wurde im Strafraum schön freigespielt und seinen Flachschuss aus 10 Metern ins lange Eck konnte der Schlussmann der Heimischen mit toller Parade in die Ecke klären. Drei Minuten danach war wieder St. Margarethen an der Reihe, wieder Steinberger mit einer tollen Chance, er traf aus kurzer Distanz den Ball nicht. Nach einer halben Stunde hatte Simon Mürzl eine super Chance auf den Führungstreffer, doch statt aus kurzer Distanz zu schießen, spielte er in die Mitte auf und die Murauer brachten den Ball nicht im Tor unter. Fünf Minuten später erneut Corner für Murau, Florian Sperl am langen Eck mit dem Kopfball aus kurzer Distanz, der Ball ging ans Lattenkreuz und prallte wieder ins Feld zurück. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die St.Margarethner noch eine gute Chance auf den Führungstreffer, doch der Murauer Goalie blieb im eins zu eins gegen Florian Wechselberger siegreich und somit ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Guter Murauer Chancen

Derselbe Spieler hatte gleich nach Wiederbeginn eine gute Tormöglichkeit aus 11 Metern, doch sein wuchtiger Volleyschuss ging in die Wolken. In der 54. und 55. Minute hatten die Murauer durch David Lindner und Daniel Miedl zwei tolle Einschussmöglichkeiten, doch jedesmal wurden die Chancen leichtfertig vergeigt. Die Matchuhr zeigte auf die 65. Minute, da fiel das 1:0 durch Florian Wechselberger, die Heimischen pressten hoch und gewannen den Ball auf der Mittellinie, Pass in die Tiefe mit Stanglpass zur Mitte und der Torschütze hatte keine Probleme den Ball im Netz unterzubringen. Fünf Minuten danach hätten die Heimischen den zweiten Treffer erzielen können, doch der Murauer Schlussmann konnte mit toller Parade das Schlimmste verhindern. Im Konter tauchte gleich danach Daniel Miedl alleine vor dem Tor der Aichfelder auf, er brachte den Ball nicht im Netz unter und der Schlussmann konnte in den Corner abwehren. Aus dem Eckball entstand die nächste Möglichkeit für die Murauer, der St.Margarethner Goalie kam noch mit den Fingerspitzen zum Ball und lenkte diesen an die Querlatte. Einige MInuten später der nächste Corner für Murau, diesmal brachte Andreas Esterl den Ball nicht im Kasten unter. In der 81. Minute gab es Foulfreistoß für Murau mittig am Dreißiger. Christoph Lintschinger zirkelte den Ball gekonnt über die Mauer genau ins Kreuzeck zum 1:1 Ausgleich, ein "Supertor"! Die große Chance auf den Siegtreffer hatten die Murauer in der 85. Minute, da war auf einmal das Tor leer, der Goalie irrte im Strafraum herum und den SVU-Kickern gelang es nicht, das freie Loch ins Tor zu finden

Die vergangene Saison beendete FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, sodass in dieser Spielzeit höhere Ziele anvisiert werden dürften.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SVU Murau in der Tabelle auf Platz zehn.

FC St. Margarethen/Kn. machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

Am kommenden Samstag trifft die Heimmannschaft auf TUS Kraubath, SVU Murau spielt tags zuvor gegen TSV Raiffeisen Neumarkt.

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – SVU Murau, 1:1 (0:0)

83 Christoph Lintschinger 1:1

69 Florian Wechselberger 1:0

