St. Margarethen lässt Kraubath vor eigenem Publikum keine Chance

Details Samstag, 19. August 2023 22:13

TUS Kraubath hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:4-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Währenddessen St. Margarethen aus drei Spielen sieben Punkte einfahren konnte und dementsprechend noch ungeschlagen ist.

Johannes Hopf brachte sein Team in Führung

Blitzstart der Gäste

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Johannes Hopf traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gäste.

Margarethen dreht auf

Hopf schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Kevin Antoniol ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Kraubath. Michael Steinberger schoss die Kugel zum 3:1 für FC St. Margarethen/Kn. über die Linie (64.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Florian Enzinger, der das 4:1 aus Sicht von St. Margarethen perfekt machte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen TUS Kraubath.

Die Abwehrprobleme von Kraubath bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Die drei Punkte brachten für FC St. Margarethen/Kn. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt TUS Kraubath bei TSV Raiffeisen Neumarkt an, während St. Margarethen einen Tag zuvor SV Lobmingtal empfängt.

Unterliga Nord B: TUS Kraubath – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 1:4 (0:1)

90 Florian Enzinger 1:4

64 Michael Steinberger 1:3

61 Kevin Antoniol 1:2

59 Johannes Hopf 0:2

2 Johannes Hopf 0:1

