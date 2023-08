FC St. Margarethen/Kn. beweist Moral und dreht die Partie gegen Lobmingtal in Unterzahl

Details Freitag, 25. August 2023 21:01

Trotz Führung und numerischer Überlegenheit gab es für SV Lobmingtal bei FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld nichts zu holen. Der Ligaprimus erfreute seine Fans mit einem 2:1 - und das, obwohl die Hausherren 70 Minuten mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Ein Doppelpack von Michael Steinberger brachte den Sieg

Die Gastgeber waren klar besser

Vom Start weg gaben die Hausherren den Ton an. Sie kamen in den ersten sechs Minuten zu zwei Kopfballmöglichkeiten. In Minute 10 verstolperte Fabian Ploest eine dicke Chance für die Auswärtself. St. Margarethen blieb drauf und erspielte Chance um Chance - dennoch ging Lobmingtal ging in der 20. Minute in Front. Ploest verwertete einen Elfmeter und stellte die zwischenzeitliche Führung für den Gast her.

Jetzt wurde es ein wenig hektisch, Schiedsrichter Christian Birnstingl musste durchgreifen und Michael Söllner für ein Foul mit der Ampelkarte vom Platz stellen. Die Hausherren waren nun dazu verdammt, die letzten 70 Minuten mit einem Mann weniger auszukommen. Dies tat dem Offensivdrang aber keinen Abbruch, Michael Steinberger schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC St. Margarethen/Kn. (29./41.).

Michael Söllner sah die Ampelkarte

Obwohl St. Margarethen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen und sie mit einem Mann weniger am Platz standen, schaffte es SV Lobmingtal zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Lobmingtal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Am kommenden Freitag trifft FC St. Margarethen/Kn. auf SV Union Rainers Kobenz/Kn, Lobmingtal spielt tags darauf gegen TSV Raiffeisen Neumarkt.

Stimme zum Spiel:

Matija Crnjak, Obmann Stv. und Co-Trainer St. Margarethen/Kn.:

"Wir waren die ersten zwanzig Minuten besser, da haben wir komplett das Kommando gehabt. Nach dem Ausschluss haben wir relativ schnell wieder das Spiel übernommen. Wir haben die Partie dann ohne Probleme heimgespielt. Lobmingtal hatte über 90 Minuten nur eine Torchance aus dem Spiel heraus."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – SV Lobmingtal, 2:1 (2:1)

41 Michael Steinberger 2:1

29 Michael Steinberger 1:1

20 Fabian Ploebst 0:1

Aufstellungen:

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Michael Söllner, Mario Freitag, Thomas Kargl - Lukas Weber (K), Michael Steinberger, Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler - Florian Wechselberger, Johannes Hopf

Ersatzspieler: Christoph Lenger, Jakob Reumüller, Tobias Bauer, Julian Karl Dietmaier, Markus Prendler, Florian Enzinger

Lobmingtal: Kevin Friedl - Jan Hatz, Manuel Schwandter (K), Max Woschnagg, Florian Freigassner, Marco Egger - Max Herk, Julian Kaiser - Fabian Radner, Marcel Koch, Fabian Plöbst

Ersatzspieler: Alexander Radner, Elias Wilding, Filip Nikolic, Lucas Leitner, Luca Steinberger, Christoph Gerold

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

