FC St. Margarethen/Kn. feiert Sieg über Proleb

Details Montag, 11. September 2023 20:04

FC St. Margarethen/Kn. setzte sich standesgemäß gegen FC Proleb mit 4:1 durch. St. Margarethen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Guter Start der Margarethener

Florian Wechselberger war es, der in der zwölften Minute das Spielgerät im Tor von FC Rohrer Proleb unterbrachte. Florian Enzinger ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Proleb verkürzt

Emir Mujanovic war zur Stelle und markierte das 1:2 von FC Proleb (55.). Maximilian Kammersberger beseitigte mit seinen Toren (77./87.) die letzten Zweifel am Sieg von FC St. Margarethen/Kn. Am Schluss schlug St. Margarethen FC Rohrer Proleb vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld hat nach dem souveränen Erfolg über FC Proleb weiter die zweite Tabellenposition inne. FC St. Margarethen/Kn. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gastgeber. FC St. Margarethen/Kn. ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet fünf Siege und ein Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist St. Margarethen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

FC Rohrer Proleb holte auswärts bisher nur sechs Zähler. In der Defensivabteilung des Gasts knirscht es gewaltig, weshalb FC Proleb weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive von FC Rohrer Proleb muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 24-mal war dies der Fall. Nur einmal ging FC Rohrer Proleb in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei TUS Coconut Spielberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Proleb TSV Raiffeisen Neumarkt.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Wir haben uns diesesmal gegen einen starken Gegner etwas schwer getan. Nach dem schnellen 2:0 haben wir das Fußballspielen eingestellt, danach kam der FC Proleb immer besser ins Spiel und es lag zwischenzeitlich der Ausgleich in der Luft. Zum Glück gelangen uns gegen Ende noch zwei Tore. Das Ergebnis täuscht jedenfalls über den Spielverlauf hinweg."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – FC Rohrer Proleb, 4:1 (2:0)

87 Maximilian Kammersberger 4:1

77 Maximilian Kammersberger 3:1

55 Emir Mujanovic 2:1

20 Florian Enzinger 2:0

12 Florian Wechselberger 1:0

