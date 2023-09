Romirer-Fünferpack bei Unzmarkter 22:0-Sieg (!!) über Spielberg

Details Sonntag, 10. September 2023 06:59

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Unzmarkt-Frauenburg TUS Spielberg mit 22:0 überrannt. Unzmarkt/Fr. ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Unzmarkt verteidigt damit eindrucksvoll die Tabellenführung. Man steht nach sechs Partien bei 16 Punkten, während Spielberg nur magere drei Punkte auf dem Konto hat.

Martin Romirer erzielte sage und schreibe fünf Tore

Chancenlose Spielberger

Schon nach wenigen Minuten beginnt der Torreigen. Sandro Wieland versenkt das Leder im Kasten. Davor hatte der Schiedsrichter einen Treffer der Gastgeber schon wegen Abseits aberkannt. Dann geht es munter weiter. Markus Reichsthaler erhöht nach 15 Minuten auf 2:0. Es folgen Treffer von Nico Kobald und Dominic Miedl - die Spielberger sind völlig planlos und haben nicht den Funken einer Chance. Man ist mit der Unzmarkter Übermacht völlig überfordert. Das 5:0 ist es aber noch lange nicht. Zur Pause sollten die Heimischen mit 13:0 in Führung liegen. Spielberg rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Erbarmungslose Unzmarkter

Im zweiten Durchgang geht es in ähnlicher Tonart weiter. Kaum war das Spiel wieder angepiffen worden, fällt schon das 14:0. Es sollten weitere acht Tore dazugekommen, ehe der Schiri abpfeift. Die Unzmarkter haben kein Erbarmen mit dem Aufsteiger. Mann des Spiels war Martin Romirer - er erzielte sage und schreibe fünf Tore. Letztlich kam SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg gegen die Gäste zu einem verdienten 22:0-Sieg.

Unzmarkt-Frauenburg ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Die Verteidigung des Gastgebers wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst viermal bezwungen. Unzmarkt-Frauenburg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet fünf Siege und ein Unentschieden. Unzmarkt/Fr. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In der Tabelle liegt TUS Spielberg nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Spielberg ist deutlich zu hoch. 45 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Nord B fing sich bislang mehr Tore ein. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte TUS Coconut Spielberg die dritte Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg ist TUS Spielberg weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Nord B.

Unzmarkt-Frauenburg stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV Central Dancing Hinterberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Spielberg FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Ausfall von 8 Stammspieler mussten von unserer U 16 ersetzt werden die restlos überfordert wahren !!

Aufstellungen:

SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg: Stefan Hartleb - Kevin Mühlberger, David Jesche, Julian Ruttnig, Raphael Trattner-Tilger (K) - Sandro Wieland, Martin Romirer, Manuel Steiner - Markus Reichsthaler, Dominic Miedl, Nico Kobald



Ersatzspieler: Claudio Wieland, Florian Kollenz, Emanuel Zefferer, Julian Emanuel Zefferer, Nico Lercher, Manuel Petz



Trainer: Karl Heinz Winkler





Tus Coconut Spielberg: Florian Holzinger - Lukas Jarda, Florian Herbst, Marco Kaltenegger, Max Willi Wabnegger, Mirko Vuckovic - Petar Tomic, Christian Wolfsberger (K), Hamid Reza Hossaini, Luca Jagos, Rafael Vraja -



Ersatzspieler: Matthias Stefan Käfel, Stephan Kendlbacher, Dominik Klemenc, Ivan Cosic



Trainer: Thomas Zuber

Unterliga Nord B: SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg – TUS Coconut Spielberg, 22:0 (13:0)

89 Manuel Petz 21:0

83 Sandro Wieland 20:0

80 Markus Reichsthaler 19:0

68 David Jesche 18:0

58 Florian Kollenz 17:0

51 Martin Romirer 16:0

51 Martin Romirer 15:0

49 Dominic Miedl 14:0

47 Sandro Wieland 13:0

45 Eigentor durch Rafael Vraja 12:0

39 Dominic Miedl 11:0

37 Markus Reichsthaler 10:0

35 Sandro Wieland 9:0

34 Martin Romirer 8:0

34 Martin Romirer 7:0

32 Markus Reichsthaler 6:0

29 Martin Romirer 5:0

23 Dominic Miedl 4:0

19 Nico Kobald 3:0

15 Markus Reichsthaler 2:0

6 Sandro Wieland 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.