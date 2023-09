Last-Minute-Tor bringt SV Hinterberg drei Punkte gegen SV Unzmarkt-Frauenburg

Details Sonntag, 17. September 2023 19:49

SV Hinterberg verpasste Unzmarkt-Frauenburg einen Dämpfer und siegte mit 4:3 gegen den Tabellenführer. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Unzmarkt/Fr. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Die Entscheidung fiel erst in Minute 90.

Lackmaier erzielte zwei Tore

Früher Treffer

Schon in der 6. Minute eröffnete Dominik Pirklbauer vom SV Central Dancing Hinterberg das Torfestival und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Markus Reichsthaler für den SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg zum 1:1 aus. Das Spiel blieb weiterhin intensiv, doch es dauerte bis zur 39. Minute, ehe Marco Lackmeier erneut für Hinterberg traf und die Führung zum 2:1 übernahm. Doch auch diese Führung war nicht von Dauer, denn Markus Reichsthaler erzielte in der 39. Minute seinen zweiten Treffer und glich zum 2:2 aus.

Tor um Tor

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete – mit Toren. Sandro Wieland vom SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg brachte sein Team in der 78. Minute mit 3:2 in Führung. Doch das Spiel hatte noch viele Überraschungen parat. Marco Lackmeier sorgte in der 81. Minute erneut für den Ausgleich und machte seinen Doppelpack genauso wie später Pirklbauer perfekt. Das Spiel stand nun 3:3. Doch die Dramatik war noch nicht vorbei. In der 90. Minute traf Dominik Pirklbauer erneut und brachte Hinterberg mit 4:3 in Führung. Damit schien das Spiel entschieden zu sein, doch es kam noch zur Aufregung in der Nachspielzeit: Der Trainer von Unzmarkt-Frauenburg erhielt eine Gelbe Karte, und das Spiel endete schließlich mit einem 4:3-Sieg für den SV Central Dancing Hinterberg.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Central Dancing Hinterberg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. SV Hinterberg verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Hinterberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Unzmarkt/Fr. stets gesorgt, mehr Tore als SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg (40) markierte nämlich niemand in der Unterliga Nord B. Nur einmal gab sich Unzmarkt-Frauenburg bisher geschlagen.

SV Central Dancing Hinterberg tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld an. Bereits einen Tag vorher reist Unzmarkt/Fr. zu FC Zeltweg.

Aufstellungen:

SV Central Dancing Hinterberg: Ilir Delijaj - Manuel Roth, Marco Lackmaier, Aljosa Krsticevic, Philip Schweighart - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig (K), Patrick Feiel, Alexander Möstl - Stiven Stojcevic, Dominik Pirklbauer



Ersatzspieler: Marcel Weiss, Oliver Sencar, Maximilian Huber, Sebastian Aigner, Hans Peter Krobath, Oliver Leitner



Trainer: Florian Dolinar





SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg: Claudio Wieland - Kevin Mühlberger, Manuel Schnalzer, David Jesche, Julian Ruttnig, Raphael Trattner-Tilger (K) - Sandro Wieland, Martin Romirer, Manuel Steiner - Markus Reichsthaler, Dominic Miedl



Ersatzspieler: Stefan Hartleb, Florian Kollenz, Emanuel Zefferer, Stefan Dankowycz, Nico Kobald, Manuel Petz



Trainer: Karl Heinz Winkler

Unterliga Nord B: SV Central Dancing Hinterberg – SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg, 4:3 (2:2)

93 Dominik Pirklbauer 4:3

81 Marco Lackmaier 3:3

77 Sandro Wieland 2:3

40 Markus Reichsthaler 2:2

38 Marco Lackmaier 2:1

9 Markus Reichsthaler 1:1

8 Dominik Pirklbauer 1:0

