FC Zeltweg feiert knappen Sieg über SVU Murau

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel der Unterliga Nord B, das FC Zeltweg mit 2:1 gegen SVU Murau gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte Zeltweg dabei jedoch nicht. Das entscheidende Tor fiel in der Schlussphase der zweiten Halbzeit.

Spiel auf Augenhöhe

Der SVU Murau und der FC Zeltweg boten den Zuschauern im Murauer Stadion ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Die ersten Chancen gehörten den Gästen aus Zeltweg, doch ihre Abschlüsse waren zu schwach, um den Torhüter von Murau, David Miedl, ernsthaft zu fordern. In der 23. Minute wagte David Fixl von Murau einen Weitschuss, der jedoch zu zentral auf das Tor kam und leicht abgewehrt werden konnte. Nach einer halben Stunde begannen die Murauer, das Spiel zu dominieren, und sie kamen zu fünf guten Möglichkeiten. Dennoch blieb ihnen ein Torerfolg verwehrt, lediglich ein Kopfball landete an der Querlatte. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Spannende Partie

Beide Teams starteten motiviert in die zweite Halbzeit. Zeltweg hatte in den Anfangsminuten zwei gute Möglichkeiten, einen Freistoß und einen gefährlichen Angriff, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz – einmal parierte der Murauer Schlussmann souverän. In der 52. Minute bot sich den Murauern eine hervorragende Chance zur Führung. Ein präziser Pass von Christoph Lintschinger in den Strafraum erreichte Max Wurzer, der alleine vor dem Zeltweger Torwart auftauchte. Doch Wurzer scheiterte am Schlussmann und konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Im direkten Gegenstoß gelang Zeltweg dann die Führung. Lukas Sekic nutzte einen Stanglpass aus kurzer Distanz und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Wenige Minuten später tauchte ein Zeltweger erneut alleine vor dem Murauer Tor auf, doch die Murauer Abwehr konnte einen Treffer verhindern.

In der 76. Minute sah Dominic Berger, Kapitän von Murau, nach einer umstrittenen gelb-roten Karte die Rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. Diese Entscheidung sollte sich auf den Ausgang des Spiels auswirken, da Murau fortan nur noch mit 10 Spielern agierte. In der 78. Minute gelang Patrick Zangl der Anschlusstreffer zum 1:2 für Murau, und die Spannung stieg. Murau setzte nun alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich. Freistoß um Freistoß wurde hoch in den Strafraum von Zeltweg geschlagen, doch trotz einiger brenzliger Situationen gelang kein weiterer Treffer. Die Zeltweger hatten in dieser Phase zwei gute Konterchancen in Überzahl, konnten diese jedoch nicht nutzen. Erst in der 78. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor zum 0:2 durch Marcel Gruber.

Für SVU Murau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. SVU Murau rutschte mit dieser Niederlage auf den elften Tabellenplatz ab. Insbesondere an vorderster Front kommt SVU Murau nicht zur Entfaltung, sodass nur zehn erzielte Treffer auf das Konto von SVU Murau gehen. Einen Sieg, vier Remis und zwei Niederlagen hat SVU Murau derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SVU Murau nur fünf Zähler.

FC Zeltweg behauptet nach dem Erfolg über SVU Murau den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Zeltweg ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. FC Zeltweg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Während SVU Murau am kommenden Samstag TUS Kraubath empfängt, bekommt es Zeltweg am selben Tag mit SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg zu tun.

Unterliga Nord B: SVU Murau – FC Zeltweg, 1:2 (0:0)

78 Patrick Zangl 1:2

76 Marcel Gruber 0:2

53 Lukas Sekic 0:1

