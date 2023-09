Acht-Tore-Spektakel zwischen FC St. Margarethen/Kn. und SV Hinterberg

Details Sonntag, 24. September 2023 21:16

Das mit Spannung erwartete Fußballspiel zwischen dem FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld und dem SV Central Dancing Hinterberg endete in einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Die etwa 600 Zuschauer, die ins Stadion gekommen waren, wurden Zeugen eines aufregenden Duells.

Hubert Bichler glich für Margarethen in Schlussphase noch aus

Intensiver Start

Die erste Halbzeit begann intensiv, und es dauerte nur acht Minuten, bis der SV Central Dancing Hinterberg die Führung übernahm. Dominik Pirklbauer, Nummer 18, erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0 für Hinterberg. Die Stimmung war aufgeheizt, und die Spieler auf beiden Seiten gaben alles, um Tore zu erzielen.

In der 34. Minute sah Florian Wechselberger vom FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld eine gelbe Karte nach einem Foul. Doch nur sechs Minuten später gelang es Florian, sich zu rehabilitieren, indem er den Ausgleichstreffer erzielte. Mit einem starken Schuss setzte er den Ball ins Netz, und es stand 1:1. Die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore, und die Teams gingen mit einem Unentschieden in die Pause.

Viel Energie

Die zweite Halbzeit begann mit viel Energie auf beiden Seiten. In der 61. Minute brachte Dominik Pirklbauer erneut den SV Central Dancing Hinterberg in Führung. Sein Treffer zum 1:2 brachte die Gäste in Front. Doch der FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld kämpfte hart und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Michael Steinberger, Nummer 10, erzielte in der 68. Minute den Ausgleich zum 2:2, und Florian Wechselberger, Nummer 18, legte in der 74. Minute mit einem weiteren Tor nach, um die Heimmannschaft mit 3:2 in Führung zu bringen.

In der 75. Minute kam es zu einem unglücklichen Eigentor, der den Hinterbergern erneut den Ausgleich brachte. Die Spannung kannte keine Grenzen, und in der 81. Minute gelang es Marco Lackmeier, die Gäste mit einem traumhaften Kopfballtreffer zum 4:3 in Führung zu bringen. Die Minuten tickten herunter, und in der 88. Minute schockte Hubert Bichler, Nummer 17 vom FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, die Gäste mit einem späten Ausgleichstreffer zum 4:4.

St. Margarethen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SV Central Dancing Hinterberg bekleidet mit elf Zählern Tabellenposition sieben. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SV Hinterberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag reist FC St. Margarethen/Kn. zu SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg, zeitgleich empfängt Hinterberg TSV Raiffeisen Neumarkt.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Für den neutralen Zuschauer ein interessantes, unterhaltsames Spiel. Für die Trainer nichts für schwache Nerven. Da beide Mannschaften vier Tore erzielt haben, geht das Unentschieden in Ordnung. Es dürfte jedenfalls noch eine spannende Meisterschaft werden."

Aufstellungen:

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Matthias Hörbinger - Manuel Herk, Thomas Bichler, Jakob Reumüller, Thomas Kargl - Lukas Weber (K), Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler, Florian Enzinger - Michael Steinberger, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Christoph Lenger, Mario Freitag, Tobias Bauer, Simon Weitenthaler, Julian Karl Dietmaier, Markus Schmid



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer





SV Central Dancing Hinterberg: Marcel Weiss - Marco Lackmaier, Aljosa Krsticevic, Philip Schweighart - Luca Makotschnig, Stiven Stojcevic, Jan Makotschnig (K), Maximilian Huber, Patrick Feiel, Alexander Möstl - Dominik Pirklbauer



Ersatzspieler: Ilir Delijaj, Oliver Sencar, Sebastian Aigner, Philipp Möstl



Trainer: Florian Dolinar

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – SV Central Dancing Hinterberg, 4:4 (1:1)

86 Hubert Bichler 4:4

81 Marco Lackmaier 3:4

75 Eigentor durch Jakob Reumueller 3:3

74 Florian Wechselberger 3:2

67 Michael Steinberger 2:2

58 Dominik Pirklbauer 1:2

40 Florian Wechselberger 1:1

9 Dominik Pirklbauer 0:1

